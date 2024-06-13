Минэк уточнил параметры института защиты держателей конвертируемых бумаг

Идея законопроекта состоит в поддержании механизмов инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты, считает исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. «Создание конвертируемых инструментов неизбежно наталкивается на вопрос о том, как быть, если эмитент не совершает самостоятельно действий по конвертации облигаций и привилегированных акций в обыкновенные акции в предусмотренных эмиссионными документами случаях. Судебные разбирательства в такой ситуации могут затянуться на годы, за это время инфраструктурный проект не будет развиваться и понесет ущерб от простоя. измеряемый миллиардными суммами», — поясняет Херсонцев.