ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

Так, курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля, юаня — на 19,02 копейки, до 12,04 рубля.
США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
В Банке России напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.
Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.