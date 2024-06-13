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ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже, следует из данных регулятора.

Источник: © РИА Новости

Так, курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля, юаня — на 19,02 копейки, до 12,04 рубля.

США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.

С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.

В Банке России напомнили, что и международный валютный рынок, и валютные рынки в большинстве стран мира именно внебиржевые.

Торги во всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме, добавил регулятор.