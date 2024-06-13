ЦБ рассматривает повышение ключевой ставки до 17−18% в июле

Он напомнил, что Банк России подал сигнал, что допускает возможность повышения ставки.
«Вот те предложения, которые были в июне — на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде», — отметил Тремасов в ходе коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске.
На заседании 7 июня ЦБ рассматривал предложения повысить ставку на 100 и 200 базисных пунктов — до 17% и 18% соответственно. Однако Банк России принял решение оставить ставку на прежнем уровне — 16% годовых.
Тремасов пояснил, что к июльскому заседанию будет «полная статистика и за май, и за июнь», чтобы принять «обоснованное, взвешенное решение».
Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 26 июля текущего года.
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