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ЦБ рассматривает повышение ключевой ставки до 17−18% в июле

На заседании Банка России в начале июня обсуждалось повышение ключевой ставки до 17−18%, рассказал в четверг, 13 июня, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Этот же диапазон повышения будет обсуждаться на июльском заседании.

Источник: Reuters

Он напомнил, что Банк России подал сигнал, что допускает возможность повышения ставки.

«Вот те предложения, которые были в июне — на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде», — отметил Тремасов в ходе коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске.

На заседании 7 июня ЦБ рассматривал предложения повысить ставку на 100 и 200 базисных пунктов — до 17% и 18% соответственно. Однако Банк России принял решение оставить ставку на прежнем уровне — 16% годовых.

Тремасов пояснил, что к июльскому заседанию будет «полная статистика и за май, и за июнь», чтобы принять «обоснованное, взвешенное решение».

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 26 июля текущего года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».