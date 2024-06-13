ЦБ: курс рубля не зависит от торговой площадки

Основной валютой для биржевой торговли сейчас является не доллар, а юань. В мае доля торговли национальной валютой Китая на Мосбирже составила 54%. Поэтому задавать траекторию и для других валютных пар будет биржевой курс юань/рубль.
Кроме того, отмечает ЦБ, новые санкции США не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта. Также они не повлияют на спрос на нее для оплаты импорта. По оценкам регулятора, введенные против Московской биржи санкции лишь изменят структуру торговли на внутреннем валютном рынке. Сам же баланс на валютном рынке, в отличие от ситуации двух прошлых лет, когда значительно менялись и экспорт, и импорт, остается неизменным, заверили в ЦБ.
«Курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», — подчеркнули в Банке России ТАСС.
США накануне, 12 июня, объявили о новых антироссийских санкциях. Среди прочих под них попала группа Московской биржи. Помимо самой торговой площадки в SDN-List включены Национальный клиринговый центр, выполняющий расчеты по сделкам на разных рынках и функции центрального контрагента, а также Национальный расчетный депозитарий. С 13 июня на Мосбирже введен запрет на торги долларами и евро, а также инструментами, в расчетах по которым используются эти валюты. В мае на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов. Торги долларами и евро будут проводиться на внебиржевом рынке.