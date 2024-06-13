ЦБ: курс рубля не зависит от торговой площадки

Кроме того, отмечает ЦБ, новые санкции США не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта. Также они не повлияют на спрос на нее для оплаты импорта. По оценкам регулятора, введенные против Московской биржи санкции лишь изменят структуру торговли на внутреннем валютном рынке. Сам же баланс на валютном рынке, в отличие от ситуации двух прошлых лет, когда значительно менялись и экспорт, и импорт, остается неизменным, заверили в ЦБ.