Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

После введения американских санкций против Мосбиржи Центробанк сообщил, что ограничения «лишь изменяют структуру торговли» на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее. Официальный курс рубля будут устанавливать по внебиржевому рынку. Покупать валюту граждане и компании смогут у банков.