Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), следует из санкционного документа.
Причина введения санкций — то, что организации были вовлечены в получение выгоды российским правительством в стратегически важных областях экономики.
Накануне, 12 июня, они попали под санкции США. После этого Мосбиржа прекратила торговлю долларами, а также евро, поскольку страны ЕС соблюдают эти санкции. Кроме того, были остановлены торги гонконгским долларом, поскольку он привязан к доллару США.
Под британские санкции также попали:
- СПБ Биржа;
- страховая компания «Ингосстрах»;
- глава Мосбиржи Юрий Денисов;
- «Мурманск СПГ», «НОВАТЭК-Мурманск», «Русхимальянс»;
- научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ;
- владелец S8 Capital Армен Саркисян;
- совладелец группы «Астра» Денис Фролов;
- экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской «дочки» Danone Якуб Закриев и др.
В СПБ Бирже заявили РБК, что санкции Великобритании не скажутся на деятельности площадки.
После введения американских санкций против Мосбиржи Центробанк сообщил, что ограничения «лишь изменяют структуру торговли» на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее. Официальный курс рубля будут устанавливать по внебиржевому рынку. Покупать валюту граждане и компании смогут у банков.
Регулятор добавил, что в мае на Мосбирже доля торгов юанем составила 54%. В ЦБ сочли, что «биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Мосбиржи, отметил, что Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках и что российская сторона разрабатывает ответные действия, «которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».