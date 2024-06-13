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Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Под санкции также попали НКЦ, НРД, «Ингосстрах», глава Мосбиржи Юрий Денисов. Днем ранее санкции против биржи ввели США, это привело к прекращению на ней торгов долларами и евро.

Источник: AP 2023

Великобритания ввела санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), следует из санкционного документа.

Причина введения санкций — то, что организации были вовлечены в получение выгоды российским правительством в стратегически важных областях экономики.

Накануне, 12 июня, они попали под санкции США. После этого Мосбиржа прекратила торговлю долларами, а также евро, поскольку страны ЕС соблюдают эти санкции. Кроме того, были остановлены торги гонконгским долларом, поскольку он привязан к доллару США.

Под британские санкции также попали:

  • СПБ Биржа;
  • страховая компания «Ингосстрах»;
  • глава Мосбиржи Юрий Денисов;
  • «Мурманск СПГ», «НОВАТЭК-Мурманск», «Русхимальянс»;
  • научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ;
  • владелец S8 Capital Армен Саркисян;
  • совладелец группы «Астра» Денис Фролов;
  • экс-министр сельского хозяйства Чечни и глава российской «дочки» Danone Якуб Закриев и др.

В СПБ Бирже заявили РБК, что санкции Великобритании не скажутся на деятельности площадки.

После введения американских санкций против Мосбиржи Центробанк сообщил, что ограничения «лишь изменяют структуру торговли» на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее. Официальный курс рубля будут устанавливать по внебиржевому рынку. Покупать валюту граждане и компании смогут у банков.

Регулятор добавил, что в мае на Мосбирже доля торгов юанем составила 54%. В ЦБ сочли, что «биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Мосбиржи, отметил, что Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках и что российская сторона разрабатывает ответные действия, «которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».