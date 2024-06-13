Bloomberg узнал о пропаже российской меди на $20 млн у китайского трейдера

Агентство передает, что партия меди должна была быть продана российской компании для ее дальнейшей доставки в Китай. Однако, по информации источников, груз доставили в Турцию, а вместо меди там оказался гораздо более дешевый гранит.
Wuchan Zhongda Group направила в Россию своих сотрудников для расследования инцидента, однако они не смогли определить, где находится плавильный завод. Bloomberg не уточняет, была ли заключена сделка напрямую или на бирже.
Агентство обращает внимание, что на международном рынке металлов неоднократно случались инциденты, связанные с мошенничеством. По словам собеседников Bloomberg, другие китайские компании после инцидента с пропажей партии меди начали проводить внутренние проверки своих контрактов с контрагентами.