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Bloomberg узнал о пропаже российской меди на $20 млн у китайского трейдера

Государственный китайский трейдер Wuchan Zhongda Group начал расследование из-за пропажи партии меди объемом 2 тыс. т, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Конгломерат купил медь у российской Региональной металлургической компании.

Источник: AP 2023

Агентство передает, что партия меди должна была быть продана российской компании для ее дальнейшей доставки в Китай. Однако, по информации источников, груз доставили в Турцию, а вместо меди там оказался гораздо более дешевый гранит.

Wuchan Zhongda Group направила в Россию своих сотрудников для расследования инцидента, однако они не смогли определить, где находится плавильный завод. Bloomberg не уточняет, была ли заключена сделка напрямую или на бирже.

Агентство обращает внимание, что на международном рынке металлов неоднократно случались инциденты, связанные с мошенничеством. По словам собеседников Bloomberg, другие китайские компании после инцидента с пропажей партии меди начали проводить внутренние проверки своих контрактов с контрагентами.