Адаптация к новым валютным реалиям

В начале торгового дня российский фондовый рынок, очевидно, выйдет в значительный минус, отыгрывая резкое расширение санкций США, касающихся прежде всего валютных расчетов, а также самой Мосбиржи, объемы торгов которой особенно заметно пострадают в валютном сегменте. Кроме того, санкции были наложены на ряд судов для перевозки СПГ, проектов Новатэка «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3» и «Мурманск СПГ», компаний Селигдар и Русолово. Под ограничения попали офисы Сбербанка, ВТБ и ряда других банков в Пекине и Гонконге. США запретили оказывать российским предприятиям услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами, а также расширили санкции на продажу полупроводников, чипов и других товаров в РФ, что в итоге может поддержать бизнес нового эмитента «Элемент». Основными пострадавшими в четверг акциями, очевидно, станут прежде всего подсанкционные компании. В остальном после того, как эмоции стихнут, рынок продолжит адаптироваться к новой реальности, к которой регуляторы готовились уже давно. Во второй половине недели новости об очередных ограничениях и судьбе замороженных российских активов также могут поступить с саммита Большой семерки.