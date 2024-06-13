Адаптация к новым валютным реалиям

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Основным для российского рынка негативным фактором, однако, станут новые санкции США, которые затронули Мосбиржу, НКЦ и НРД и предполагают приостановку биржевых торгов долларом и евро, для определения курса которых теперь будет использоваться курс ЦБ РФ, установленный на основе внебиржевых сделок.
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 0,3% и 1% соответственно. Рублевый индикатор оставался ниже сопротивления 3190 пунктов, что подтверждает риски тестирования 3100 пунктов, а с учетом расширения санкционных условий — психологически важного уровня 3000 пунктов. Долларовый РТС завершил сессию немногим ниже 1120 пунктов, также находясь недалеко от психологически важного уровня 1000 пунктов.
Рубль завершил сессию вторника у максимумов текущего года 87,37 ₽, 94,60 ₽ и 12,09 ₽ Торги долларом, евро и гонконгским долларом на Мосбирже в четверг не проводятся в связи с санкциями США, а основная сессия в валютной секции стартует в 10.00 мск. Теперь курсы доллара и евро в том числе для расчета по производным инструментам будут определяться внебиржевыми сделками и публиковаться ЦБ РФ. Банк России также заявил, что теперь ориентиром для участников рынка останется курс юань-рубль.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, очевидно, выйдет в значительный минус, отыгрывая резкое расширение санкций США, касающихся прежде всего валютных расчетов, а также самой Мосбиржи, объемы торгов которой особенно заметно пострадают в валютном сегменте. Кроме того, санкции были наложены на ряд судов для перевозки СПГ, проектов Новатэка «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3» и «Мурманск СПГ», компаний Селигдар и Русолово. Под ограничения попали офисы Сбербанка, ВТБ и ряда других банков в Пекине и Гонконге. США запретили оказывать российским предприятиям услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами, а также расширили санкции на продажу полупроводников, чипов и других товаров в РФ, что в итоге может поддержать бизнес нового эмитента «Элемент». Основными пострадавшими в четверг акциями, очевидно, станут прежде всего подсанкционные компании. В остальном после того, как эмоции стихнут, рынок продолжит адаптироваться к новой реальности, к которой регуляторы готовились уже давно. Во второй половине недели новости об очередных ограничениях и судьбе замороженных российских активов также могут поступить с саммита Большой семерки.
События дня:
- объем новых кредитов в Китае (11.00 мск)
- промышленное производство еврозоны в апреле (12.00 мск)
- индекс цен производителей США в мае (15.30 мск)
- число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- выступление представителя ФРС Уильямса (19.00 мск)
- выступление министра финансов США Йеллен (19.00 мск)
- саммит стран Большой семерки, день 1
- акции Мосбиржи, Селигдара последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
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