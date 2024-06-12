Зарубежным производителям инсулина несладко

Мария Блохина, автор Telegram-канала T1D News, мать ребенка с диабетом, напоминает, что самая уязвимая категория — пациенты с диабетом 1 типа, большую часть которых составляют дети. «Родители в принципе боятся переводить детей на другие инсулины, если уже налажена компенсация. А кроме того, “Хумалог” — это проверенный временем (он был одобрен FDA в 1996 году), можно сказать, эталонный инсулин быстрого действия. Почти 30 лет использования все-таки сыграли свою роль для его репутации, как и сама компания Lilly — пионер в производстве инсулинов в мире», — говорит госпожа Блохина.