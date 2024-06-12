Зарубежным производителям инсулина несладко

Инсулин «Хумалог» (МНН «инсулин лизпро») фирмы Eli Lilly, права на реализацию которых были переданы швейцарской компании Swixx BioPharma, уходит из России. Как заявили в компании в ответ на письма пациентского сообщества (есть у «Ъ»), сейчас распродаются остатки препаратов, а новых поставок не ожидается.
В Росздравнадзоре «Ъ» подтвердили, что в феврале 2024 года Swixx BioPharma уведомила о планах по прекращению поставок в РФ препаратов с МНН «инсулин лизпро».
Согласно существующему законодательству, компании-производители должны предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных препаратов за год до планируемой даты.
«Отметим, что, по данным мониторинга движения лекарственных препаратов, по состоянию на 10 июня 2024 года в гражданском обороте находится более миллиона упаковок препаратов с МНН “инсулин лизпро” отечественного и зарубежного производства, что соответствует годовой потребности в данном лекарстве. Кроме того, в 2024 году еще один российский производитель — АО “Фармсинтез-Норд” — начал производство такого инсулина. Таким образом, потребность пациентов в этом препарате будет полностью обеспечена», — заявили в Росздравнадзоре.
Swixx BioPharma и Eli Lilly не ответили на запрос «Ъ», однако источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что инсулины Eli Lilly прекращают поставлять в Россию.
«По остальным продуктам все регулярно поставляется», — сообщил собеседник «Ъ». Отметим, Eli Lilly 15 марта объявила, что приостанавливает экспорт «неосновных» лекарств в Россию, сосредоточившись на поставках препаратов от таких заболеваний, как рак и диабет. При этом с рынка был выведен, например, препарат для лечения эректильной дисфункции «Сиалис».
В пресс-службе «Герофарм» отметили, что в портфеле компании представлены препараты «РинЛиз» и «Ринлиз Микс 25», которые являются аналогами «Хумалога» и «Хумалога Микс 25».
«Уход Eli Lilly не должен отразиться на российских пациентах — зарубежный производитель планомерно снижал объемы поставок оригинальных препаратов в нашу страну, отдавая предпочтение другим рынкам, что может быть обусловлено как экономическими соображениями, так и политической позицией производителя. По итогам первых четырех месяцев этого года доля инсулинов лизпро от Eli Lilly была невелика, в то время как доля “РинЛиз” составила 84%, “РинЛиз Микс 25” — 97%. “Герофарм” имеет все возможности для покрытия потребности страны в данных препаратах», — заявили в компании.
Согласно подсчетам аналитиков Headway Company, объемы продаж в рамках госзакупок «Хумалога» в последние годы действительно снижались. Так:
в 2021 году компания продала препарат на 463 млн руб.,
в 2022-м — на 367,5 млн руб.,
в 2023-м — на 245 млн руб.,
в 2024 году — на 71,8 млн руб.
При этом продажи отечественного препарата «РинЛиз» росли: с 838 млн руб. в 2021 году до более чем 1 млрд руб. в 2023-м.
Тем не менее в пациентском сообществе обеспокоены уходом импортного препарата с рынка.
Мария Блохина, автор Telegram-канала T1D News, мать ребенка с диабетом, напоминает, что самая уязвимая категория — пациенты с диабетом 1 типа, большую часть которых составляют дети. «Родители в принципе боятся переводить детей на другие инсулины, если уже налажена компенсация. А кроме того, “Хумалог” — это проверенный временем (он был одобрен FDA в 1996 году), можно сказать, эталонный инсулин быстрого действия. Почти 30 лет использования все-таки сыграли свою роль для его репутации, как и сама компания Lilly — пионер в производстве инсулинов в мире», — говорит госпожа Блохина.
По ее словам, часть родителей из страха переводить детей на биосимиляры (биологический препарат, являющийся почти идентичной копией (версией) оригинального препарата и производимый другой компанией) производства «Герофарм» будет готова покупать «Хумалог» по серым схемам из Германии, Турции, и других стран: «Правда, цена такой упаковки из Германии будет 15 тыс. руб. вместо прежних 1,7 тыс. руб. в аптеках. Родители просто боятся экспериментировать, да и зачем, если во всем мире давно “изобрели велосипед”».