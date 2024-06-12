В Роструде разъяснили, можно ли отправлять в командировки женщин с маленькими детьми

Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия, отметили в службе. И только при условии, что это не запрещено такой сотруднице по медицинским показаниям. Это предусмотрено статьей 259 ТК РФ.
После того, как ребенку исполняется три года, ограничение перестает действовать. При этом служебная командировка является одной из обязанностей работников, поэтому сотрудницам уже сложнее отказаться от таких поездок.
Также в Роструде рассмотрели вопрос, обязан ли сотрудник выходить на работу в день выезда в командировку и в день приезда. В службе пришли к выводу, что этот вопрос решается по договоренности с работодателем. При этом если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, нужно учитывать время на дорогу.