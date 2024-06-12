В Роструде разъяснили, можно ли отправлять в командировки женщин с маленькими детьми

Женщины могут прервать отпуск по уходу за ребенком без потери пособия и выйти на работу. С введением этого правила сотрудниц, которые будут возвращаться на рабочее место до достижения ребенком трех лет, будет все больше. Вот только не все обязанности, которые такая сотрудница выполняла до декрета, можно вернуть ей сразу при выходе на работу, пояснили в Роструде.