В Москве банки подняли курс наличных доллара и евро после санкций США

Согласно данным сервиса «Банки.ру» на 21:24 мск, максимальное значение на покупку наличного доллара в Москве зафиксировано у «Цифра банка» на уровне 120 ₽/$, евро — у «Ренессанс Банка» на уровне 125,52 ₽/€.
На закрытии торгов Мосбиржи 11 июня курс доллара был на уровне 89,10 ₽/$, евро — 95,62 ₽/€. Сегодня, 12 июня, торги не проводились из-за выходного в честь Дня России. С 13 июня торги долларом и евро на Мосбирже проводиться не будут, поскольку площадка попала под блокирующие санкции США. Центральный банк сообщил, что торги этими валютами будут проводиться на внебиржевом рынке.