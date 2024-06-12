В Москве банки подняли курс наличных доллара и евро после санкций США

На закрытии торгов Мосбиржи 11 июня курс доллара был на уровне 89,10 ₽/$, евро — 95,62 ₽/€. Сегодня, 12 июня, торги не проводились из-за выходного в честь Дня России. С 13 июня торги долларом и евро на Мосбирже проводиться не будут, поскольку площадка попала под блокирующие санкции США. Центральный банк сообщил, что торги этими валютами будут проводиться на внебиржевом рынке.