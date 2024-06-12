Суд ЕС отклонил ходатайство ВЭБа об отмене санкций

«Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить помимо собственных расходов расходы, понесенные Советом ЕС», — сказано в документе.
РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБ.РФ.
Слушания по иску российской госкорпорации прошли в январе. Главный юрист ВЭБа Игорь Краснов уточнял, что организация добивается снятия блокирующих санкций, наложенных в феврале 2022 года, которые она считает необоснованными.
Согласно решению суда, ВЭБ.РФ оспаривала основания для введения против нее санкций. В частности, организация утверждала, что «не участвует в политической жизни и не является частью российской государственной организационной системы» и настаивала, что инвестирует «только в деятельность, осуществляемую в гражданском секторе военной промышленности, тем самым участвуя в преобразовании этих отраслей в гражданское производство».
Совет ЕС, вводя санкции против госкорпорации, утверждал, что она «играет активную роль в диверсификации оборонного сектора» и имеет контракты с предприятиями, которые «поддерживают действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», в частности с Ростехом.
В 2014 году, после присоединения Крыма к России по итогам референдума ЕС ввел санкции против нескольких банков, в том числе против Внешэкономбанка (ВЭБ), запретив европейским физическим и юридическим лицам предоставлять этим организациям финансирование, покупать или продавать выпущенные ими новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 90 дней. ВЭБ в числе прочих обжаловал решение, но в 2018 году суд отклонил иск.
В феврале 2022 года, после признания Россией независимости республик Донбасса, ВЭБ попал под более масштабные санкции ЕС, в том числе его отключили от системы SWIFT. Также ограничения ввели США. и ряд других стран. Сам ВЭБ заявил, что, несмотря на санкции, «продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность».
Чем занимается ВЭБ.
ВЭБ.РФ, который возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, — госкорпорация, банковской лицензии у него нет. С 2003 года она управляет пенсионными накоплениями так называемых молчунов (чуть менее 40 млн клиентов со средствами почти на 2 трлн руб.) — граждан, которые не переводили свои средства в негосударственные пенсионные фонды. ВЭБ финансировал многие мегапроекты, в том числе связанные с Олимпиадой 2014 года в Сочи (не менее 240 млрд руб.), а также выдавал кредиты неназванным российским и украинским инвесторам под покупку промышленных активов на Украине, главным образом в Донбассе (в конце 2016 года эти проблемные активы были выведены с баланса ВЭБа).
Сейчас госкорпорация выступает агентом правительства по предоставлению государственных гарантий, в частности по госпрограммам поддержки бизнеса, курирует работу других институтов развития, финансирует инфраструктурные и другие проекты (в том числе мегапроекты, например строительство газохимического комплекса в Усть-Луге). Кроме того, ВЭБ — оператор ряда национальных проектов: на практике это означает, что через него проходит их финансирование.
В санкционный список госкорпорация попала вместе со своими «дочками», в числе которых — компания «ИнфраВЭБ» (специализируется на инвестициях в инфраструктуру), инвестфонд VEB Ventures, «ВЭБ Капитал», «ВЭБ-лизинг» (владеет, в частности, воздушными судами), угольная группа «Сибуглемет», Российский экспортный центр (РЭЦ)