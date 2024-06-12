Суд ЕС отклонил ходатайство ВЭБа об отмене санкций

ВЭБ.РФ, который возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, — госкорпорация, банковской лицензии у него нет. С 2003 года она управляет пенсионными накоплениями так называемых молчунов (чуть менее 40 млн клиентов со средствами почти на 2 трлн руб.) — граждан, которые не переводили свои средства в негосударственные пенсионные фонды. ВЭБ финансировал многие мегапроекты, в том числе связанные с Олимпиадой 2014 года в Сочи (не менее 240 млрд руб.), а также выдавал кредиты неназванным российским и украинским инвесторам под покупку промышленных активов на Украине, главным образом в Донбассе (в конце 2016 года эти проблемные активы были выведены с баланса ВЭБа).