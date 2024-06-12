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Роскачество не планирует проверять сигареты

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Роскачество не планирует проводить исследования на рынке сигарет — разве что с точки зрения доказательства их вреда, а вот проверки относительно новых видов никотиносодержащих продуктов по аналогии с вейпами возможны, рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что в табачной категории уже было проведено исследование вейпов, нацеленное на то, чтобы посмотреть — насколько исполняются правила торговли, установленные в отношении этой продукции. Оказалось, что более 70% проверенных точек не соблюдали требования по выкладке и продаже вейпов.

«Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки. … Нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов», — заявил Протасов.