Роскачество не планирует проверять сигареты

Он отметил, что в табачной категории уже было проведено исследование вейпов, нацеленное на то, чтобы посмотреть — насколько исполняются правила торговли, установленные в отношении этой продукции. Оказалось, что более 70% проверенных точек не соблюдали требования по выкладке и продаже вейпов.
«Я не думаю, что Роскачество будет заниматься глубоким исследованием иных категорий табака, если только с точки зрения доказательства их вреда. В отношении вейпов и новых видов возникающих никотиносодержащих продуктов мы будем проводить исследования и в отношении вреда здоровью, и в отношении правил выкладки. … Нам очень не хочется, чтобы даже сокращение потребления сигарет в стране компенсировалось ростом потребления вейпов», — заявил Протасов.