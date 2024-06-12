РФ в мае снизила добычу на 80 тыс. б/с, но недовыполнила добровольные сокращения

Во втором квартале снижение показателей Россией уже приходится как на экспорт, так и на добычу. В среднем по трем месяцам добыча и экспорт сократятся на 471 тыс. б/с. В апреле сокращение добычи Россией должно было составить 350 тыс. б/с, а экспорт — 121 тыс. б/с. В мае снижение добычи должно было составить 400 тыс. б/с, экспорт — 71 тыс. б/с, в июне будет сокращаться только добыча на 471 тыс. б/с. Соответственно в мае Россия должна была добывать около 9,05 млн б/с.