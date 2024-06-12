РФ в мае снизила добычу на 80 тыс. б/с, но недовыполнила добровольные сокращения

Согласно данным МЭА, Россия в мае вышла на уровень добычи нефти в 9,22 млн б/с. Однако с учетом добровольных сокращений, предусмотренных на май, объем добычи должен был составить 9,05 млн б/с.
Общий объем добровольных сокращений ОПЕК+ во втором квартале, как и в первом, составляет около 2,2 млн б/с. При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с.
Во втором квартале снижение показателей Россией уже приходится как на экспорт, так и на добычу. В среднем по трем месяцам добыча и экспорт сократятся на 471 тыс. б/с. В апреле сокращение добычи Россией должно было составить 350 тыс. б/с, а экспорт — 121 тыс. б/с. В мае снижение добычи должно было составить 400 тыс. б/с, экспорт — 71 тыс. б/с, в июне будет сокращаться только добыча на 471 тыс. б/с. Соответственно в мае Россия должна была добывать около 9,05 млн б/с.
Ранее Минэнерго РФ заявляло, что Россия немного превысила целевой уровень добычи нефти в апреле в рамках договоренностей ОПЕК+ из-за технических сложностей сокращения производства, однако планирует компенсировать недовыполнение планов по добыче.
До конца июня России должна предоставить в секретариат ОПЕК план по компенсации недосокращенных объемов добычи в рамках своих добровольных обязательств.