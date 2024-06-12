Прирост инвестиций угрожает замедлиться к концу года

В марте, по данным Росстата, рост прибыли корпораций, из которых в первом квартале 2024 года финансировалось 62% капвложений, замер, а убытки оказались максимальными за последние месяцы. При этом если прибыли в нефтегазовом секторе растут, то в несырьевом (за исключением банков) — снижаются. Заметим, что, по данным июньского мониторинга отраслевых финансовых потоков, рост входящих платежей в отраслях инвестиционного спроса в мае замедлился до 0,5% с 6,8% в апреле к среднему за первый квартал. Положительный вклад в динамику показателя внесло строительство зданий, а отрицательный — производство прочих транспортных средств и оборудования, а также научные исследования и разработки.