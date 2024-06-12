Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку российского газа

Контракт должен был действовать еще десять лет (до 2035 года). Заявленный объем поставок по нему составлял 250 ТВт-ч российского газа (порядка 24 млрд кубометров) в год. Однако прокачка по нему в Германию прекратилась в конце августа 2022 года. Uniper сочла нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор.
Гендиректор Uniper Майкл Льюис считает, что решение вносит «юридическую ясность» для компании. «С правом на расторжение, которое мы получили в арбитражном решении, мы прекращаем действие контрактов с “Газпром экспортом”. Юридическая позиция Uniper была подтверждена и в вопросе возмещения убытков. Все суммы будут направлены федеральному правительству Германии», — говорится в заявлении гендиректора.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий передать 83,73% акций «Юнипро» в управление Росимуществу. До этого доля компании принадлежала Uniper. В марте 2024-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление «Газпром экспорта» о запрете Uniper продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже. В случае нарушения запрета «дочка» Uniper обязана выплатить штраф в размере €14,3 млрд.
В мае австрийская OMV сообщила, что больше не сможет платить за поставки газа напрямую «Газпром экспорту» из-за решения европейских судов. Следствием может стать полное прекращение поставок по долгосрочным контрактам со стороны российской компании.