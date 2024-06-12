Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку российского газа

Контракт должен был действовать еще десять лет (до 2035 года). Заявленный объем поставок по нему составлял 250 ТВт-ч российского газа (порядка 24 млрд кубометров) в год. Однако прокачка по нему в Германию прекратилась в конце августа 2022 года. Uniper сочла нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор.