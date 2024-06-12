Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку российского газа

Немецкая компания Uniper сообщила, что решила расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа. На разрыв договора с «Газпром экспортом» компания решила пойти после положительного решения в арбитражном разбирательстве. Кроме того суд присудил выплатить Uniper более €13 млрд компенсации за непоставку газа.

Источник: Reuters

Контракт должен был действовать еще десять лет (до 2035 года). Заявленный объем поставок по нему составлял 250 ТВт-ч российского газа (порядка 24 млрд кубометров) в год. Однако прокачка по нему в Германию прекратилась в конце августа 2022 года. Uniper сочла нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор.

Гендиректор Uniper Майкл Льюис считает, что решение вносит «юридическую ясность» для компании. «С правом на расторжение, которое мы получили в арбитражном решении, мы прекращаем действие контрактов с “Газпром экспортом”. Юридическая позиция Uniper была подтверждена и в вопросе возмещения убытков. Все суммы будут направлены федеральному правительству Германии», — говорится в заявлении гендиректора.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий передать 83,73% акций «Юнипро» в управление Росимуществу. До этого доля компании принадлежала Uniper. В марте 2024-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление «Газпром экспорта» о запрете Uniper продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже. В случае нарушения запрета «дочка» Uniper обязана выплатить штраф в размере €14,3 млрд.

В мае австрийская OMV сообщила, что больше не сможет платить за поставки газа напрямую «Газпром экспорту» из-за решения европейских судов. Следствием может стать полное прекращение поставок по долгосрочным контрактам со стороны российской компании.