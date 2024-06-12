Нефть в обмен на контейнеры: грузопотоки уходят из Суэцкого канала

Когда в 2021 году в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given судоходной компании Evergreen, то мировая торговля теряла по 400 миллионов долларов в час, подсчитал Lloyd’s List. Это самый короткий морской путь между Азией и Европой, который обеспечивает 15% мирового морского товаропотока, пять процентов мировых поставок сырой нефти, десять процентов мировых поставок нефтепродуктов и восемь процентов мировых поставок сжиженного природного газа.
По оценке Международного валютного фонда, нападения хуситов на суда в Красном море и эскалация палестино-израильского конфликта в секторе Газа не только привели к дестабилизации морской торговли, но и повысили уровень неопределенности.
С начала указанных выше событий грузопоток через Суэцкий канал сократился более чем на 60%, поскольку суда перенаправляются вокруг мыса Доброй Надежды, огибая южную точку Африки, подсчитал фонд.
Более того, обстрелы хуситов почти перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив на входе в Красное море по направлению к Суэцкому каналу из Индийского океана. Это еще одна важная торговая артерия для глобальной экономики, которая соединяет Ближний Восток с остальными регионами мира. Грузопоток по ней упал в 1,6 раза.
В целом количество контейнеровозов, ключевых в мире грузоперевозчиков товаров, в Красном море в 2024 году сократилось на 90%, подсчитала консалтинговая компания по морским перевозкам Clarksons.
Цена морских перевозок в контейнерах рекордно выросла в мире, как во время пандемии коронавируса. Растут расходы на страхование грузов, дополнительные траты на топливо из-за увеличения протяженности маршрутов. Это приводит к росту стоимости товаров, в которую входят и расходы на логистику.
Нарушился график поставок, что приводит к образованию пробок из судов на входы в порты стран Юго-Восточной Азии и Европы. Ранее ЕС и западные транспортные компании отказались от железнодорожного транзита товаров в контейнерах через Россию из Китая в Европу. Теперь и морские глобальные товаропотоки оказались под угрозой.
За апрель объем простаивающих контейнеровозов всех судоходных компаний достиг 2,2% общей вместимости мирового контейнерного флота, подсчитала консалтинговая компания по морским перевозкам Drewry.
Спотовые ставки на перевозку грузов в контейнерах выросли в 2,5 раза в начале эскалации палестино-израильского конфликта, а в мае увеличились в 1,5 раза, приближаясь к январскому максимуму. Стоимость срочной перевозки груза в контейнере из Азии в Европу достигает десяти тысяч долларов. Сроки доставки выросли на 15−40%, половина грузов приходит с опозданием.
Танкеры вместо западных контейнеровозов
Ведущий специалист кафедры «Мировая экономика» РЭУ им. Г. В. Плеханова, член правления Belt and Road International Transport Aliance (BRITA) Станислав Мамулат считает, что ключевое влияние на структуру и динамику грузового транзита через Суэцкий канал в 2024 году оказывает введение йеменскими хуситами своеобразных «санкций» против флотов и грузов стран, поддерживающих Израиль в конфликте с палестинцами в секторе Газа, прежде всего, США, стран ЕС и Великобритании.
Ограничения коснулись судов, проходящих не только Суэцкий канал, но и Аденский пролив в обоих направлениях.
«Учитывая значительную долю указанных стран во владении судами-контейнеровозами, именно контейнерные перевозки подверглись максимальному снижению, будучи при этом с превышением замещены на танкерные перевозки, прежде всего российской нефти», — пояснил Мамулат.
По его данным, в силу перевода контейнеровозов на более протяженные обходные маршруты увеличился срок доставки и обработки контейнерных грузов, повысив спрос на флот судов-контейнеровозов и на флот самих контейнеров, что уже наблюдалось во время пандемии COVID-19 в 2020 году.
Для большей части Азиатских стран существенных негативных последствий эти процессы не вызовут, так как могут быть компенсированы переориентацией потоков на азиатских поставщиков, считает Мамулат. Для России, согласно его оценке, подобная ситуация скорее, наоборот, создает дополнительные возможности поставок энергоносителей и транзита контейнеров на фоне поднимающихся цен.
Северный морской путь, который проходит через российские арктические воды, сокращает сроки доставки товаров в 1,5−2 раза по сравнению с Суэцким каналом, но пока не может его заменить. По мнению эксперта, с учетом текущей торгово-политической обстановки, приоритетным маршрутом для поставок товаров из ЕС в Юго-Восточную Азию останется обход вокруг юга Африки, а для обратных поставок приоритетными вариантами могут быть возможные транзитные маршруты, затрагивающие территории и акватории РФ.
«Однако, для эффективного использования данных возможностей необходимо провести значительную работу по обустройству инфраструктуры данных маршрутов и системы управления ими», — подчеркнул Мамулат.
Кто разгоняет цены в мире
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, перебои в глобальных грузопотоках, безусловно, происходят, но реакция рынков сейчас умеренная. К примеру, цена нефти несмотря на переводы танкеров некоторых судоходных компаний на южный маршрут (плюс 20 дней вокруг юга Африки вместо Суэца) не привели к дефициту нефти и ее стоимость постепенно снижается.
Согласно оценке Мамулата, для возникновения глобальных последствий, аналогичных последствиям энергетического кризиса 1973−1974 годов («нефтяное эмбарго» арабских стран для Израиля и его западных союзников), необходимо более жесткое ограничение поставок энергоносителей с Аравийского полуострова через Суэцкий канал, что пока не удается хуситам. Страны Ближнего Востока обеспечивают 35% мирового экспорта нефти и 13% экспорта природного газа. Но текущим низким мировым ценам на нефть могло способствовать частичное замещение выбывших контейнеровозов из Суэцкого маршрута на танкеры с российской нефтью.
«Что касается контейнеровозов, несмотря на продолжающееся снижение перевозок через Красное море, инфляция в странах, в наибольшей степени зависящих от этого маршрута стабилизируется», — отметил Миронюк.
Например, индекс потребительских цен в Великобритании прибавил 3,9% в апреле к апрелю прошлого года, в Швейцарии в мае инфляция составила 1,4%, в Китае цены выросли всего на 0,3% в апреле. Но, согласно опубликованным последним данным Евростата, инфляция выросла в мае 2024 года впервые за пять месяцев до уровня в 2,6% и ускорилась с 2,4% в апреле и марте.
По оценке эксперта, больше всего в разгоне цен и глобальной инфляции виноваты центробанки, которые печатают деньги для поддержки экономик своих стран. Но и к этому мировая экономика адаптировалась.
«Кризис мировой торговли из-за этого фактора (блокировки Суэцкого канала — ред.) не предвидится, а на рост глобальной инфляции в большей степени влияют цены на энергоносители, продолжение активного стимулирования экономик через вливание ликвидности и ухудшение перспектив торговли глобального Запада и Востока из-за применения протекционистских мер», — прогнозирует Миронюк.
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