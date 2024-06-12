Нефть в обмен на контейнеры: грузопотоки уходят из Суэцкого канала

Северный морской путь, который проходит через российские арктические воды, сокращает сроки доставки товаров в 1,5−2 раза по сравнению с Суэцким каналом, но пока не может его заменить. По мнению эксперта, с учетом текущей торгово-политической обстановки, приоритетным маршрутом для поставок товаров из ЕС в Юго-Восточную Азию останется обход вокруг юга Африки, а для обратных поставок приоритетными вариантами могут быть возможные транзитные маршруты, затрагивающие территории и акватории РФ.