Надо ли платить за мусор, если вы не живете в квартире

«Перерасчет платы производится на основании заявления собственника помещения, поданного до отъезда или не позднее, чем через 30 дней после возвращения. Срок перерасчета на будущее в рамках одного заявления составляет до 6 месяцев. При этом необходимо подтвердить документально убытие с места жительства (командировка, вахта, переезд в другой город, постоянное проживание в ином жилом помещении)», — разъясняет адвокат.