Надо ли платить за мусор, если вы не живете в квартире

Необходимость оплаты коммунальных услуг — это обязанность собственников жилого помещения. Но за все ли услуги нужно платить? Наибольшее количество споров вызывает оплата вывоза твердых коммунальных отходов (КТО), начисленная на тех, кто в квартире не проживает. Как разрешить эту ситуацию без пеней и необоснованных трат, рассказывает адвокат Елена Кудерко.
Действительно, обязанность оплачивать вывоз ТКО является безусловной и начисляется автоматически. Начисление может производиться как исходя из количества лиц, состоящих на регистрационном учете в жилом помещении или количества собственников такого помещения, если нет официально проживающих лиц, так и по площади.
Вопрос о законности начислений за коммунальные услуги, даже, если услугой граждане временно не пользуются, был предметом рассмотрения Верховного суда еще в 2017 году.
Суд определил порядок действия на случай неиспользования услуг — перерасчет платы.
Правило сформулировано так: при временном отсутствии собственников и (или) членов их семей внесение платы за коммунальные услуги, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, осуществляются с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан.
«Перерасчет платы производится на основании заявления собственника помещения, поданного до отъезда или не позднее, чем через 30 дней после возвращения. Срок перерасчета на будущее в рамках одного заявления составляет до 6 месяцев. При этом необходимо подтвердить документально убытие с места жительства (командировка, вахта, переезд в другой город, постоянное проживание в ином жилом помещении)», — разъясняет адвокат.
Причем, отсутствие будет считаться временным и достаточным для пересчета при превышении 5 календарных дней.
Конституционный суд при этом указал, что перерасчет платы за оказание услуги по обращению с ТКО за период временного отсутствия граждан допускается как в случае ее исчисления исходя из количества постоянно или временно проживающих граждан, так и исходя из общей площади жилого помещения (Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2022 N 3212-О).
Однако, как отмечает юрист, если в помещении проживают иные лица — родственники или арендаторы, то в перерасчете может быть отказано, поскольку есть лица, фактически использующие данную услугу.
Но такой факт должен быть подтвержден документально, а необоснованный отказ в перерасчете можно оспорить.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева