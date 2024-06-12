Минфин США внес в черный список еще 18 компаний из Турции в рамках санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Минфин США ввел санкции в отношении 18 компаний, зарегистрированных в Турции, в рамках расширения ограничительных мер против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Компании зарегистрированы в различных городах Турции, большинство из них — в Стамбуле. Есть фирмы из Антальи, Коньи, Анкары, Бурсы. Часть попавших в список компаний занимается импортом и экспортом товаров различного назначения. Два предприятия являются верфями, которые обслуживают или строят морские суда. Несколько компаний осуществляют поставки промышленного оборудования различного назначения и комплектующих, а также занимаются обслуживанием агрегатов на промышленных объектах.
Также в список попала фирма, являющаяся поставщиком медицинского оборудования, химических реагентов и материалов для биохимии. Большая часть этих компаний внесена в список с формулировкой «риск вторичных санкций».
В мае Минфин США ввел санкции против 17 зарегистрированных в Турции компаний. Тогда под ограничения попали фирмы, занимающиеся международной торговлей, поставками материалов и оборудования, в том числе электроники. Также были введены санкции против компаний, которые предоставляют сервисные услуги в нефтегазовом секторе и в сфере технического обслуживания и ремонта самолетов и космических аппаратов.