Минфин США внес в черный список еще 18 компаний из Турции в рамках санкций против РФ

В мае Минфин США ввел санкции против 17 зарегистрированных в Турции компаний. Тогда под ограничения попали фирмы, занимающиеся международной торговлей, поставками материалов и оборудования, в том числе электроники. Также были введены санкции против компаний, которые предоставляют сервисные услуги в нефтегазовом секторе и в сфере технического обслуживания и ремонта самолетов и космических аппаратов.