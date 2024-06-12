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Можно ли получить компенсацию от магазина за некачественные продукты

Полезные советы о том, как правильно поступить, если вы приобрели некачественные продукты в магазине. Рассказываем о ваших правах и процедурах возврата некачественных товаров в России.

Источник: РИА "Новости"

Вернуть деньги за некачественный товар можно, но и продавец может заменить товар на качественный, а не возвращать уплаченные деньги. Как получить компенсацию, рассказал Андрей Моисеев, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В практике юриста был случай, когда потребитель вернул один персик, который оказался гнилым внутри. При этом остальные персики были нормальные. «Да, такое вполне возможно и упаковка тут не имеет принципиального значения», — утверждает эксперт.

По его словам, защита прав потребителей осуществляют Роспотребнадзор, Роскачество и другие объединения.

Также по закону «О защите прав потребителей» для возврата или замены необходимо подать заявление и приложить некачественный товар.

При этом, согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей», отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований.

К тому же, есть возможность восстановить чек в магазине по электронной базе. Также можно потребовать провести сверку кассовой ленты. Если же и тут ничего не вышло, то в случае обращения в суд, покупатель может затребовать эту информацию у продавца сам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева