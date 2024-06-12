Когда был самый высокий курс рубля в разных периодах истории

До революции курс рубля к доллару колебался от 1,3 рубля за доллар (курс, установленный Конгрессом США в 1834—1896 гг.) и 1,94 ₽ за доллар в 1897-м году (курс после денежной реформы Сергея Витте) до 11 ₽ за доллар в 1917-м году.