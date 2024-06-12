Когда был самый высокий курс рубля в разных периодах истории

А самый высокий курс рубля в нерыночный период в СССР был в 1991 году — 56 копеек за доллар.
До революции курс рубля к доллару колебался от 1,3 рубля за доллар (курс, установленный Конгрессом США в 1834—1896 гг.) и 1,94 ₽ за доллар в 1897-м году (курс после денежной реформы Сергея Витте) до 11 ₽ за доллар в 1917-м году.
По словам экономиста, на такие колебания курса рубля повлияли экономические и политические факторы.
Введение золотого стандарта позволило поддерживать высокий курс рубля в 1897 году, а Русско-японская и Первая мировая война увеличили государственные расходы, за которые приходилось расплачиваться золотом, что негативно повлияло на курс рубля.
Дело в том, что условия золотого стандарта не позволяют увеличить государственные расходы, если одновременно не увеличивается золотой запас страны.
С началом Первой мировой войны Российская империя была вынуждена, как и все участвовавшие в войне страны, печатать не обеспеченные золотом деньги.
Это привело к падению курса до шести рублей за доллар в 1916 году и до 11 ₽ за доллар в 1917-м.
Гражданская война и последовавший за ней экономический кризис привели к падению курса рубля до 2 млн 352 тысячи 941 рубль за доллар. Денежная реформа 1924 г. позволила укрепить курс до 2,22 ₽ за доллар.
Последующая государственная экономическая политика, а именно реализация плана Государственной электрификации страны (ГОЭЛРО), а также новая экономическая политика (НЭП) двадцатых годов укрепили курс рубля до 1,94 ₽ за доллар в 1928 году, а затем до 1,15 ₽ за доллар в 1935-м.
После Великой Отечественной войны рубль некоторое время был привязан к золоту международных расчётах, а быстрое восстановление экономики и денежные реформы позволили установить в 1950 году обменный курс 4 рубля за доллар.
С 1961 по 1991 гг. рубль укрепился и существовал в диапазоне от 0,90 коп. за доллар США в 1961 году до 0,56 коп. в 1991 году.
«Однако этот курс не означал, что каждый гражданин Советского Союза мог купить доллар за за 0,56 коп., ведь в свободную продажу доллары в СССР не поступали», — напоминает Сазанова.
Параллельно существовал «коммерческий курс» Госбанка СССР 1,75 ₽ за доллар (на апрель 1991 г.), на «чёрном рынке», у спекулянтов-валютчиков доллар можно было купить диапазоне от 22 до 30 ₽.
Трансформация российской экономики «от плана к рынку», разрушение экономических связей внутри страны и со странами социализма привело к падению курса рубля до 2 тыс 290 рублей в 1998 году.
Банк России приложил огромные усилия, чтобы стабилизировать курс рубля и удерживать его в рамках наиболее выгодных для российской экономики, рассказала Светлана Сазанова.
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Елена Рогачева