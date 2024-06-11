Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, в свою очередь, допустил, что рост ВВП в этом году может превысить три процента. В тоже время, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель вырастет на 2,8%. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5−3,5%.