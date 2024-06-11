ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,9%, а в 2025-м — до 1,4%, следует из доклада международной организации.
Так, банк ожидает увеличения ВВП России на 1,6 и 0,5 процентного пункта соответственно по сравнению с оценками, предоставленными в январе.
Как отмечается в документе, организация ожидает роста экономической активности в России в течение года, но при этом прогнозирует сокращение на рынке ипотечного кредитования, что ограничит частный спрос и отразится на росте ВВП.
В докладе также приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые, уточнив, что в прошлом году рост ВВП составил 3,6%, а в первом квартале 2024-го — 5,4%. Глава государства обратил внимание, что такая динамика определяется прежде всего несырьевыми отраслями.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, в свою очередь, допустил, что рост ВВП в этом году может превысить три процента. В тоже время, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель вырастет на 2,8%. Центробанк прогнозирует его в диапазоне 2,5−3,5%.