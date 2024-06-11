Верховный суд оправдал доначисление налогов на показаниях свидетелей

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России встала на сторону Федеральной налоговой службы (ФНС) в споре о доначислении около 275 тыс. руб. налогов на основании свидетельских показаний. Решение было вынесено 29 мая, а мотивировочная часть размещена 7 июня (РБК изучил ее). Как следует из нее, коллегия признала, что если налогоплательщик уклонялся от уплаты налогов, а документов по учету доходов и расходов нет, то инспекторы вправе определить сумму налога «расчетным методом» (то есть предположительно) на основе собранной информации о конкретном налогоплательщике и аналогичных налогоплательщиках. Эксперты, которых опросил РБК, отмечают, что свидетельские показания становятся иногда единственным аргументом налоговиков. Теперь этот принцип может получить распространение и в делах о скрытых зарплатах.