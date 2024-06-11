В РФ стало больше одежды

Выросшее более чем на 24% за год за счет новых отечественных и зарубежных брендов предложение на российском рынке одежды начало давить на средние цены. В апреле стоимость маркируемой продукции в сегменте снизилась на 4% год к году. Повышать цены в условиях растущей конкуренции продавцы не могут, моментально сталкиваясь с падением продаж, говорят эксперты. Но и к активному демпингу игроки не готовы, подчеркивая подорожание производства и доставки.