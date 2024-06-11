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В Челябинске задержан гендиректор ЧЭМК

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники и подтверждает РБК. В пресс-службе управления СКР по Челябинской области сообщили «Ъ-Южный Урал», что уточняют информацию.

Источник: Reuters

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Павлу Ходоровскому 72 года. Он с 2001 года является генеральным директором Челябинского электрометаллургического комбината.

26 февраля арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК. Суд признал приватизацию 1990-х годов незаконной. 7 мая суд в Перми отклонил апелляцию бывших владельцев ЧЭМК на это решение.