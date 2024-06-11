В Челябинске задержан гендиректор ЧЭМК

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.