Сжижение вверх: экспорт СПГ из РФ вырос на 3,8% за пять месяцев

По данным «Ъ», экспорт российского СПГ в январе—мае вырос на 3,8% год к году, до 14,47 млн тонн, только в мае отгрузки увеличились также на 3,8%, до 2,8 млн тонн. Завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» начал использовать при перегрузках в Европе и Азии четыре новых конвенциональных танкера — North Air, North Mountain, North Sky, North Way. Вероятно, изначально газовозы заказывались для подпавшего под санкции проекта «Арктик СПГ-2», но из-за того, что СПГ-завод не может начать отгрузки, были перегруппированы на «Ямал СПГ». По мнению аналитиков, эти танкеры смогут подстраховать проект НОВАТЭКа в случае введения обсуждающегося в рамках 14-го пакета санкций запрета на перевалку СПГ в портах ЕС.