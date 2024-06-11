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Штрафы за самовольное подключение к водопроводам существенно увеличат

СМИ: штрафы за самовольное подключение к водопроводам существенно увеличат.

Источник: Freepik

МОСКВА, 11 июн — РИА Недвижимость. Штрафы за самовольное подключение граждан к централизованным системам водоснабжения и водоотведения могут увеличить до 15 тысяч рублей, сообщила газета «Ведомости».

По данным издания, такие поправки в законопроект, принятый в первом чтении в апреле, подготовил Минюст. Для должностных лиц штраф будет варьироваться от 30 до 80 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Поправки согласованы с Минфином, Минэкономики и Минстроем.

Сейчас за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Законопроект, к которому вносятся поправки, разработан заксобранием Красноярского края. Он предполагал распространение админответственности в виде штрафов не только за подключение к системам подачи воды, но и за пользование ими.