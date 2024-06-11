Штрафы за самовольное подключение к водопроводам существенно увеличат

Сейчас за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 30 тысяч рублей.