Россияне в мае вернулись к рекордным покупкам валюты

По сравнению с апрелем чистые покупки валюты выросли в 2,2 раза (было 79,9 млрд руб.), а год к году — в 1,8 раза (было 101,4 млрд руб.). ЦБ связывает активизацию физлиц на валютном рынке с двумя факторами — укреплением рубля в мае, а также сезонным повышением спроса на валюту «перед летними месяцами».