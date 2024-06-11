Россия предложила дружественным странам проводить расчеты на платформе БРИКС

Господин Силуанов рассказал о том, как этот механизм будет работать. Планируется, что центральные банки будут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам. Рассматривается несколько вариантов обеспечения ЦФА, в частности привязка их стоимости к национальным валютам стран. Участники расчетов будут использовать для проведения платежей в том числе эту инфраструктуру как альтернативу традиционным расчетам.