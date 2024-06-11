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Россия предложила дружественным странам проводить расчеты на платформе БРИКС

Россия предложила странам БРИКС и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge, сообщил «Ведомостям» глава Минфина Антон Силуанов. По данным издания, проект находится на «стадии глубокой проработки».

Источник: РИА "Новости"

Господин Силуанов рассказал о том, как этот механизм будет работать. Планируется, что центральные банки будут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам. Рассматривается несколько вариантов обеспечения ЦФА, в частности привязка их стоимости к национальным валютам стран. Участники расчетов будут использовать для проведения платежей в том числе эту инфраструктуру как альтернативу традиционным расчетам.

Представитель Минфина заявил газете, что стороны смогут рассчитываться между собой «практически мгновенно», а издержки на проведение платежей будут минимальными. При этом импортеры и экспортеры смогут продолжить пользоваться классическими каналами взаиморасчетов. Сейчас разрабатывается концепция проекта, возможные механизмы расчетов и списки участников. «Будем реализовывать его поэтапно, нам важно слышать мнение всех участников будущей платформы», — добавили в ведомстве.

В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что БРИКС стремится к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Сейчас в рамках объединения стран рассматривается несколько проектов, в том числе обсуждается увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, а также создание новой финансовой системы с аналогом SWIFT и формирование общего рынка ценных бумаг.