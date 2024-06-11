Рефинансирование и реструктуризация ипотеки: в чем разница

Другим отличием является то, что для рефинансирования от заемщика требуется хорошая кредитная история и стабильный доход. Реструктуризацию, как правило, банки проводят по заявлению клиента для того, чтобы не обременять себя его долгом, не прибегать к услугам коллекторов и вернуть себе деньги без судебного разбирательства.