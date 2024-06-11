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Рефинансирование и реструктуризация ипотеки: в чем разница

Рефинансирование и реструктуризация ипотечного кредита представляют собой два разных способа изменения условий выплаты задолженности банку. Возможность их использования зависит от финансового положения заемщика и других факторов. В чем разница — разбирались Финансы Mail.ru.

Источник: РИА "Новости"

Главное отличие заключается в том, что рефинансирование применяют для трансформации условий ипотечного кредита в более выгодные и комфортные. Это относится к процентной ставке, валюте (если есть варианты выбора) кредита или срока его погашения. Делают это, закрывая действующий кредит и оформляя новый на оставшуюся сумму долга.

Целью же реструктуризации является изменение действующего кредитного договора для создания условий заемщику, утратившему возможность в полной мере выполнять свои ипотечные обязательства. К данному способу прибегают только в особых случаях. При этом банк диктует свои условия, так как идет навстречу клиенту.

С технической точки зрения рефинансируемый заемщик полностью гасит взятый ранее кредит в одном банке, а затем берет новый в другом. Реструктуризацию же проводят в рамках взаимодействия с одним банком.

Другим отличием является то, что для рефинансирования от заемщика требуется хорошая кредитная история и стабильный доход. Реструктуризацию, как правило, банки проводят по заявлению клиента для того, чтобы не обременять себя его долгом, не прибегать к услугам коллекторов и вернуть себе деньги без судебного разбирательства.

Рефинансирование не сказывается на кредитном рейтинге человека. При этом оно помогает ему сэкономить средства на выплате кредита. Реструктуризация в дальнейшем будет иметь последствия для кредитной истории человека, так как у банков может сложиться мнение, что потенциальный клиент не справляется с выплатами.

Отметим, что перед рефинансированием следует тщательно просчитать его выгоды и учесть затраты, в том числе на закрытие кредита и оформление нового. Есть две ситуации, когда рефинансирование может быть выгодно. Им стоит воспользоваться, если по прошествии какого-то периода времени после заключения кредитного договора существенно снизились ипотечные ставки.

Также его можно применить, если человек считает, что платежи по кредиту стали слишком обременительными и при этом он готов растянуть сроки выплаты долга.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».