Промах ОПЕК: почему снижаются цены на нефть и как долго это продлится

Он также считает, что продажи нефти США из стратегического резерва страны вряд ли сыграли и сыграют какую-то роль. Ведь они и так находятся на минимальных уровнях за последние 30 лет. Решение продавать нефть из резервов на мировых рынках принял в 2022 году президент США Джо Байден, чтобы сбить цены на АЗС, которые обновили рекорды в стране и подорвали доверие к американскому лидеру.