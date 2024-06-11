Промах ОПЕК: почему снижаются цены на нефть и как долго это продлится

По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, многие ожидали от заседания ОПЕК+, что будет объявлено о новом сокращении добычи двумя крупнейшими участниками альянса — Россией и Саудовской Аравией. «Но по факту этого сделано не было», — отметил он.
Впереди сезон отпусков, с этим связан рост использования нефтепродуктов в странах — крупнейших потребителях, прежде всего, в США. При этом многие ожидали, что на фоне такого решения цены на нефть будут расти. «Снижение цен на нефть — это реакция на то, что решения о снижении добычи принято не было», — пояснил Абелев.
Он также считает, что продажи нефти США из стратегического резерва страны вряд ли сыграли и сыграют какую-то роль. Ведь они и так находятся на минимальных уровнях за последние 30 лет. Решение продавать нефть из резервов на мировых рынках принял в 2022 году президент США Джо Байден, чтобы сбить цены на АЗС, которые обновили рекорды в стране и подорвали доверие к американскому лидеру.
«И в дальнейшем изымать что-то из своего резерва США навряд ли будут. Именно поэтому они яркие лоббисты того, чтобы не сокращали добычу нефти страны-участницы ОПЕК+», — отметил экономист.
Темная история
К падению цен на нефть привели разные факторы, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. С одной стороны, действительно, цена ускорила падение после решения ОПЕК+.
Дело в том, что на 2025 год альянс запланировал восстановление — рост добычи до прежних объемов. И это стало поводом для того, чтобы биржевые игроки начали игру на понижение, ожидая превышения предложения над спросом.
«Рынок зацепился за эту идею и начал играть на понижение цен», — отметил он.
В США есть прямая связь между ценами на АЗС и ценами на нефть на мировых рынках. «У них такая политическая культура, что американские избиратели напрямую связывают эффективность президентской администрации с ценами на АЗС», — отметил эксперт. В апреле цена американского сорта нефти WTI достигала 90 долларов за баррель, что критично для американских потребителей и играет против Джо Байдена.
Данный фактор и решение ОПЕК+ о повышении квот в будущем сыграло злую шутку с нефтяным рынком, и цены пошли вниз. В итоге цена WTI устремилась с 87 к 70 долларам за баррель, а европейского сорта Brent — с 92 до 77 долларов за баррель.
Предполагается, что после этого и йеменские хуситы прекратят ракетные обстрелы в Красном море, осложняющие поставки ближневосточной нефти на мировой рынок. И трейдеры, и инвесторы на нефтяном рынке исключили эту геополитическую надбавку к цене на нефть. Поэтому сейчас на рынке началась игра на понижение, считает Юшков.
Растет раздраженность
«ОПЕК+ в такой ожидаемой ситуации могла увеличить сокращение добычи нефти. Но участники альянса уже не могли снижать добычу дальше, так как их долю на мировом рынке занимают другие и ряд участников альянса явно недовольны этим», — пояснил Юшков.
Раздраженность среди стран альянса растет, потому что ОПЕК+, сокращая добычу, удерживает цены на высоком уровне. Другие же страны, в основном США, крупнейший производитель нефти в мире, запускают новые проекты, увеличивают добычу и тем самым расширяют свою долю на рынке, получая сверхприбыль.
«И как долго это будет продолжаться? Вот примерно такой вопрос и задают многие участники ОПЕК+ и понимают, что это продолжаться долго не может», — полагает эксперт. Сейчас организация настроена на то, чтобы тот дополнительный мировой спрос на нефть, который появится в 2025 году, удовлетворили именно за счет роста добычи ОПЕК+.
Саудовская Аравия, вторая в мире нефтедобывающая страна, планирует резко нарастить добычу и увеличивает для этого резервные производственные мощности, заявил в ходе выступления на Петербургском международным экономическом форуме 6 июня министр энергетики страны Абдель Азиз бен Салман.
«Мы сначала снизили производственные мощности с 13 миллионов до 12 миллионов баррелей в сутки, но мы планируем их увеличить. Постепенное увеличение будет в 2026 году и в 2027 году», — сообщил министр. Добыча нефти в Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ запланирована в январе-сентябре на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки, как и добыча в России.
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