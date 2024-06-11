Общее состояние долларовых миллионеров мира достигло $86,79 трлн

Больше всего выросло состояние богатых людей в Северной Америке — на 7,2%, до $27,5 трлн. В Латинской Америке оно выросло на 2,3% — до $9,4 трлн, в Европе — на 3,9%, до $18,9 трлн. В Африке оно, напротив, сократилось на 1% — до $1,8 трлн.