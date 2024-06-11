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Москалькова просит освободить российских бойцов от выплат процентов по кредитам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освободить от налогов и процентов по кредитам семьи, члены которых участвуют в СВО. Также рассматривается возможность упрощения выплат семьям бойцов.

Источник: Агентство «Москва»

Москалькова обратилась к правительству с предложением освободить бойцов, участвующих в специальной военной операции, от уплаты процентов по кредитам, говорится в докладе УПЧ, размещенном на официальном сайте правовой информации.

В докладе указано, что участники специальной военной операции сталкиваются с различными проблемами в области соблюдения и защиты прав. В частности, речь идет о выплате долгов по кредитам и задолженности ЖКХ после возвращения домой, а также о предоставлении выплат членам семьи погибшего бойца, особенно если их регистрация не совпадает с регистрацией погибшего.

Москалькова предложила упростить процедуру выплат участникам спецоперации. Кроме того, она предложила включить совершеннолетних детей в состав получателей единовременной выплаты в случае гибели бойца.

Она также акцентировала внимание на необходимости сокращения сроков рассмотрения обращений, связанных с мобилизацией, защитой прав участников спецоперации и их семей. Помимо этого, было предложено освободить семьи участников спецоперации от налога на имущество.

10 июня Москалькова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека. Она отметила, что 52% граждан России в этом году считают, что их права защищены. Это значительно больше, чем 10 лет назад, когда так отвечали 32% россиян.

Также в докладе подчеркивается, что поступает много обращений, связанных с пропавшими без вести, пленными, выплатами и оказанием медицинской помощи.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».