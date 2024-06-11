Москалькова просит освободить российских бойцов от выплат процентов по кредитам

В докладе указано, что участники специальной военной операции сталкиваются с различными проблемами в области соблюдения и защиты прав. В частности, речь идет о выплате долгов по кредитам и задолженности ЖКХ после возвращения домой, а также о предоставлении выплат членам семьи погибшего бойца, особенно если их регистрация не совпадает с регистрацией погибшего.