Москалькова просит освободить российских бойцов от выплат процентов по кредитам

Москалькова обратилась к правительству с предложением освободить бойцов, участвующих в специальной военной операции, от уплаты процентов по кредитам, говорится в докладе УПЧ, размещенном на официальном сайте правовой информации.
В докладе указано, что участники специальной военной операции сталкиваются с различными проблемами в области соблюдения и защиты прав. В частности, речь идет о выплате долгов по кредитам и задолженности ЖКХ после возвращения домой, а также о предоставлении выплат членам семьи погибшего бойца, особенно если их регистрация не совпадает с регистрацией погибшего.
Москалькова предложила упростить процедуру выплат участникам спецоперации. Кроме того, она предложила включить совершеннолетних детей в состав получателей единовременной выплаты в случае гибели бойца.
Она также акцентировала внимание на необходимости сокращения сроков рассмотрения обращений, связанных с мобилизацией, защитой прав участников спецоперации и их семей. Помимо этого, было предложено освободить семьи участников спецоперации от налога на имущество.
10 июня Москалькова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о правах человека. Она отметила, что 52% граждан России в этом году считают, что их права защищены. Это значительно больше, чем 10 лет назад, когда так отвечали 32% россиян.
Также в докладе подчеркивается, что поступает много обращений, связанных с пропавшими без вести, пленными, выплатами и оказанием медицинской помощи.
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