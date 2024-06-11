Каким будет курс рубля 13 июня 2024: прогноз эксперта

Кроме того, временные сложности с трансграничными расчетами за импорт оказали давление на спрос импортеров на валюту. Нефтяные котировки удержались выше $80 за баррель Brent несмотря на усилившийся на мировой арене доллар. Поддержку нефти может оказывать старт автомобильного сезона в США. Индекс DXY отметился выше 105 п. после неожиданно сильного месячного отчета по американскому рынку труда. На рынке опасаются жестких сигналов от ФРС на предстоящем в среду заседании. По нашим оценкам, в ближайшие дни пара доллар-рубль продолжит двигаться в зоне 88−90, тяготея к круглой отметке.