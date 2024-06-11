Каким будет курс рубля 13 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник преимущественно снижался. Индекс Мосбиржи после попытки пробраться к 3200 п. умеренно откатился вниз. После чего переход к ослаблению рубля по ходу дня вновь улучшил общую ситуацию в акциях.
Покупательская активность была невысокой из-за предстоящего выходного — торги завтра будут закрыты в связи с празднованием Дня России.
Внешние настроения также оставались сдержанными. Мировые рынки перешли в режим ожидания важного события — в среду состоится заседание ФРС. И хотя сюрпризов по ставкам не ожидается, участники торгов будут внимательно вслушиваться в тон заявлений и прогнозов регулятора.
За несколько часов до заседания станет известен майский ИПЦ США — важный ориентир для политики Федрезерва. МЭА в середине недели вслед за ОПЕК и EIA обнародует отчет за минувший месяц. В четверг инфляционную картину в Штатах дополнит публикация индекса производственных цен.
В случае если во второй половине недели цены на нефть не опустятся ниже текущих уровней, а рубль продолжит проявлять слабость, мы можем увидеть новый импульс восстановления на нашем рынке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 июня — 3150−3275 п.
Во вторник курс рубля к доллару в основном формировался вблизи отметки 89. Движения в паре носили разнонаправленный характер. В пользу рубля продолжают играть жесткий курс ДКП, правило возврата экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ.
Кроме того, временные сложности с трансграничными расчетами за импорт оказали давление на спрос импортеров на валюту. Нефтяные котировки удержались выше $80 за баррель Brent несмотря на усилившийся на мировой арене доллар. Поддержку нефти может оказывать старт автомобильного сезона в США. Индекс DXY отметился выше 105 п. после неожиданно сильного месячного отчета по американскому рынку труда. На рынке опасаются жестких сигналов от ФРС на предстоящем в среду заседании. По нашим оценкам, в ближайшие дни пара доллар-рубль продолжит двигаться в зоне 88−90, тяготея к круглой отметке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»