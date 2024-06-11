Крым получил 2 млрд рублей от продажи активов украинских олигархов

«Это хорошие, рентабельные активы. Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов. Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — сказал Константинов «РИА Новости». Он добавил, что спрос на подобные активы очень высокий.
В начале мая в Ялте выставили на торги за 919,6 млн руб. виллу «Елена», которая принадлежала предпринимателю из Литвы Коласу Игорису. Организатор аукциона — ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».
В апреле в Крыму продали национализированный замок Федора Мельцера за 121 млн руб. Особняк приобрела на открытых торгах компания «Иные» за стартовую стоимость. В декабре 2023 года Госсовет Крыма согласовал продажу национализированного имущества украинского олигарха Игоря Коломойского.