Крым получил 2 млрд рублей от продажи активов украинских олигархов

«Это хорошие, рентабельные активы. Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов. Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — сказал Константинов «РИА Новости». Он добавил, что спрос на подобные активы очень высокий.