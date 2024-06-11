Как лечить зубы в частной клинике по ОМС в 2024 году

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской помощи в ряде частных медицинских организаций, в том числе стоматологических клиниках. Об этом рассказала адвокат Юридической группы «Яковлев и Партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.
Для получения медпомощи в частных центрах может потребоваться направление от лечащего врача.
Так, в большинстве государственных лечебных учреждений в регионах нет аппаратов МРТ. А частные клиники с удовольствием включаются в систему оказания «бесплатной медицинской помощи» и размещают сведения об этом в своих информационных источниках.
Между тем, возможности бесплатной медицины строго ограничены тарифами и программой госгарантий, указывает адвокат.
Например, включая частную клинику в систему ОМС, фонд дает ей государственное задание — объем услуг, который она за год должна сделать по тарифу за одну условную трудовую единицу.
Методы лечения платные и по ОМС тоже зачастую различны, хотя заболевания лечатся по единому стандарту. Однако применение некоторых методик по территориальной программе ограничено.
«Например, пломбировка корневого канала гуттаперчей с латеральной конденсацией — это дорогостоящая методика. И если ее применять при лечении по полису, тарифа территориальной программы просто не хватит», — объясняет юрист.
Одним словом, в частной клинике пациент с полисом ОМС получает те же услуги, что и в стенах государственного или муниципального учреждения.
При этом частные клиники, работающие по ОМС, обязаны сообщить пациенту, какие услуги он поможет получить по полису ОМС, а какие — выбрать платно.
«Но важно помнить, что неотложную медицинскую помощь, например, лечение флюса зуба, частная клиника обязана провести бесплатно — медицинские работники не могут отказать в оказании экстренной медицинской помощи», — указала Рыжкова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».