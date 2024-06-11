Глава Роскачества рассказал о фальсификате, экспортном потенциале РФ и новых проверках

— Около 10 лет назад было достаточно большое количество фальсификата в России: людей беспокоил состав тех или иных продуктов, в частности, в молочке. Как сейчас обстоят дела с фальсификатом продуктов в стране?
— Во-первых, мы с вами понимаем, что из яслей нельзя сразу пойти в институт. Так и рынок проходит определенные этапы. Сейчас в России сформирована на достаточно эффективном уровне, (а мы можем сравнивать ситуацию с другими странами) система контроля за качеством продукции и производителями. Есть надзорные органы, есть Роскачество как национальная система качества, которое занимается мониторингом и, что очень важно, превентивным контролем, умным контролем. Это когда мы внедряем систему подсчета качества и правила работы так, чтобы производить фальсификат было просто невозможно.
Невозможно почему? Потому что это не позволяла бы сама система на предприятии — это делать.
Возвращаясь к вопросу о фальсификате. До сих пор фальсификация существует во многих товарных категориях. В год Роскачество проводит исследование по 52 категориям товаров. Правительство утверждает, и мы делаем по одному исследованию в неделю.
Мы начинали проводить исследования с тех категорий, которые вызывают у потребителей опасения. В частности, с молочной продукции, сыров. Мы исследовали в первую очередь. Начинали мы с уровня фальсификации растительными жирами, или, как говорят в народе, с пальмового масла, в молочной продукции практически с четверти рынка. Сейчас ни в одной категории молочных продуктов доля фальсификата не превышает 3 — 3,5%. Это серьезное изменение.
Если говорить о рыбной категории, консервах, то более половины категории консервов, заявленных как тресковые, делалось из минтая. Это не значит, что минтай — плохая рыба, нет. Просто минтай стоит в два с половиной раза дешевле, чем треска.
Мы исследуем все категории рыбных консервов, в которых может быть смешение видов рыб. И каждый раз делаем все, чтобы производителям и торговым сетям стало понятно, что категория под постоянным контролем. Как только это становится понятным, интерес производить фальсификат и выставлять его на полки снижается. Репутационные риски значительно выше.
Три проблемные категории с точки зрения фальсификата
— В каких категориях чаще всего можно встретить фальсификат?
— В продовольственных категориях это до сих пор рыбные консервы. Наши последние исследования показали, что до сих пор подменяют виды рыб на более дешевые, заменяют ингредиенты.
Вторая категория, которая у нас под пристальным вниманием — это мед. Россия один из лидеров в производстве меда, пока отстаем от Китая, но уже очень близко к нему. Российский мед имеет серьезный экспортный потенциал.
Российский мед сейчас проходит органическую сертификацию, халяльную сертификацию. Мы продвигаем его на мировые рынки. И этому процессу мешает добавление в мёд мальтозы сиропа и глюкозы сиропа, заменители меда. До сих пор в торговых сетях можно встретить такую продукцию.
В России вступил в силу подписанный президентом закон, который четко регулирует, какой продукт может называться медом. Стало невозможно по ГОСТу или по техническим условиям делать этот продукт не из меда, не из продукции пчеловодства.
У нас стоит задача за короткий промежуток времени сделать так, чтобы весь мед, который продается в сетях, даже очень дешевый, под собственными марками, был медом, а не чем-то другим. Для этого мы каждые две недели проводим закупки и выявляем недобросовестных производителей.
Третья проблемная категория относится к легкой промышленности. Это обувь. Там уровень фальсификата достаточно высок.
Декларируются ткани натуральные, смесовые. А при проверке оказывается, что даже близко ничего натурального в этой продукции нет. И здесь это проблема в том числе и на уровне сертификации. К сожалению, недостаточный контроль качества и на уровне производителей, и торговых сетей. Поэтому обувь сейчас находится в зоне нашего пристального внимания.
Экспортный потенциал России
— Недавно в Китае проходила выставка, на которой от России были представлены товары, получившие знак качества и поставляемые в Поднебесную. Какие российские товары пользуются повышенным спросом со стороны Китая, как достаточно крупного покупателя?
— Китай — крупный покупатель российских товаров. И уровень доверия к товарам, произведенным в нашей стране, в Поднебесной достаточно высок. Поэтому уже сейчас мы поставляем определенные объемы консервации, некоторую линейку молочной продукции, включая мороженое. Поставляем зерновые, растительное масло.
Линейка продукции, именно готового товара, а не сырья, поставки которых мы планируем увеличивать в Китай, это в первую очередь продукция с государственным Знаком качества. Сейчас это 35 компаний. Их продукция и была представлена на выставке в Китае.
Мы максимально планируем продвигать мёд, специальное питание, сертифицированную органическую продукцию.
К чему приводят повторные проверки
— Максим Александрович, расскажите о том, что происходит после проверок Роскачества? Например, при исследовании пельменей было выявлено много нарушений. Как изменилась ситуация?
— Сам регламент работы в РФ не оригинален — по такой же схеме работают надзорные органы в других странах.
Если мы идентифицировали проблему в какой-либо категории, то дальше мы при помощи мягкой силы (она бывает более действенна, чем иная) добиваемся исправления ситуации.
В 2023 году более 85% производителей и торговых сетей, получив от нас информацию о нарушении в качестве продукции, в первые две недели после получения таких уведомлений отчитываются о принятых мерах. О том, что они сделали, чтобы это не повторилось.
Это может быть изменение технологии, производственного процесса, смена сырья или маркировки. После этого мы выходим на повторные испытания. Производитель не знает, где, когда и как мы будем закупать его продукцию.
Не стоит забывать, что Роскачество занимается не только проверкой товаров, оно может еще и помочь производителям наладить производственные процессы, покажем на зоны роста. В результате такой совместной работы в плюсе оказываются все. Покупатель покупает качественный товар, а производитель растет и масштабируется.
Поэтому в любой категории, будь то пельмени или мороженое, мы всегда выводим ситуацию из негативной. Это занимает время, и не всегда удается наладить процесс за один месяц.
Еще один важный момент — информирование потребителя. Покупатель, который обладает всей информацией, начинает делать осознанный выбор. Если он понимает, что бренд в течение времени его обманывает, даже если он по какой-то причине не снят с полок (а сейчас ритейл очень быстро реагирует и снимает с полок некачественные товары), то спрос на такую продукцию падает.
— Какие исследования будут в ближайшие время опубликованы?
— Мы продолжаем следить за ситуацией в производстве меда, усиливаем мониторинг. Также много поступает запросов от потребителей на исследование энергетиков. Оно сейчас идет: нам важно посмотреть, что же в них такого, как они влияют на сердечно-сосудистую систему, какие ингредиенты в них, нет ли там чего-то запрещённого.
Мы выходим на мониторинг БАДов. Это один из самых быстрорастущих рынков.
В летний период мы поисследуем арбузы и дыни, мы изучим, накачивают ли бахчевые селитрой, как того опасаются покупатели. Что там внутри? Пестициды, тяжелые металлы? Вопросов приходит от граждан столько, что надо на них ответить.
Также скоро выйдет исследование по тушкам бройлеров. До сих пор страхи потребителей по куриной продукции существуют и надо изучить эту категорию: не обрабатывают ли хлором, не продлевают ли срок годности. Уже сейчас видно: никакой проблемы обработки мяса хлором в России не существует. Возможно, это есть в других странах, США, откуда новости поступают.
К новому учебному году будет исследование школьной формы. Также будем проводить исследование сливочного масла.
Продолжается работа над сертификацией халяльной продукции.
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Елена Лесничая