Глава Роскачества рассказал о фальсификате, экспортном потенциале РФ и новых проверках

— Во-первых, мы с вами понимаем, что из яслей нельзя сразу пойти в институт. Так и рынок проходит определенные этапы. Сейчас в России сформирована на достаточно эффективном уровне, (а мы можем сравнивать ситуацию с другими странами) система контроля за качеством продукции и производителями. Есть надзорные органы, есть Роскачество как национальная система качества, которое занимается мониторингом и, что очень важно, превентивным контролем, умным контролем. Это когда мы внедряем систему подсчета качества и правила работы так, чтобы производить фальсификат было просто невозможно.