Глава Роскачества перечислил самые часто фальсифицируемые продукты

Как отметил представитель Роскачества, исследования начинали проводить с тех категорий, которые вызывают у потребителей опасения. В частности, с молочной продукции и сыров.
«Мы исследовали в первую очередь. Начинали мы с уровня фальсификации растительными жирами, или, как говорят в народе, с пальмового масла, в молочной продукции практически с четверти рынка. Сейчас ни в одной категории молочных продуктов доля фальсификата не превышает 3 — 3,5%. Это серьезное изменение», — отметил Максим Протасов.
Если говорить о рыбной категории, консервах, то более половины категории консервов, заявленных как тресковые, делались из минтая. Это не значит, что минтай — плохая рыба, просто она стоит в два с половиной раза дешевле, чем треска.
Чаще всего в российском ритейле фальсификат встречается в рыбных консервах. «Наши последние исследования показали, что до сир пор подменяют виды рыб на более дешевые, заменяют ингредиенты», — отметил собеседник.
Вторая категория под пристальным вниманием — это мёд. «Россия один из лидеров в производстве мёда, пока отстаем от Китая, но уже очень близко к нему. Российский мёд имеет серьезный экспортный потенциал», — добавил он.
Процессу продвижения этого товара на мировом рынке мешает добавление в мёд мальтозы сиропа и глюкозы сиропа, заменители меда. «До сих пор в торговых сетях можно встретить такую продукцию», — отметил Максим Протасов.
Третья проблемная категория относится к легкой промышленности — обувь. «Там уровень фальсификата достаточно высок», — добавляет собеседник.
«Декларируются ткани натуральные, смесовые. А при проверке оказывается, что даже близко ничего натурального в этой продукции нет. И здесь это проблема в том числе и на уровне сертификации. К сожалению, недостаточный контроль качества и на уровне производителей, и торговых сетей. Поэтому обувь сейчас находится в зоне пристального внимания Роскачества», — резюмировал представитель ведомства.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».