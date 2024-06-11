Глава Роскачества перечислил самые часто фальсифицируемые продукты

«Декларируются ткани натуральные, смесовые. А при проверке оказывается, что даже близко ничего натурального в этой продукции нет. И здесь это проблема в том числе и на уровне сертификации. К сожалению, недостаточный контроль качества и на уровне производителей, и торговых сетей. Поэтому обувь сейчас находится в зоне пристального внимания Роскачества», — резюмировал представитель ведомства.