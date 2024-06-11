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Доля токсичных валют в расчетах за экспорт РФ достигла минимума

Доля валют недружественных стран в расчетах РФ за экспорт упала до 17,8% по итогам I квартала, следует из данных Центробанка («Известия» их изучили). Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го, заявили в пресс-службе регулятора. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 года. Только с начала 2024-го показатель снизился на 8,7 п.п.

Источник: Reuters

При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла 44,7% — это рекорд за всё время ведения статистики, подчеркнули в Банке России. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023-го.

Успехи России по переходу на расчеты в нацвалютах отмечал президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024.

«Изменения в валютной структуре платежей связаны в первую очередь с политикой отказа российских компаний от использования недружественных денежных единиц из-за связанных с ними рисков», — подчеркнул экономист РУДН Владимир Григорьев.

Еще одна причина активного перехода на торговлю в рублях — указ президента от октября 2023 года, который требует от экспортеров конвертировать часть валютной выручки в рубли, напомнил экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Указ о валютной выручке стимулирует экспортеров изначально договариваться о расчетах в рублях, пояснил экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.