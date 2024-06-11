Доля токсичных валют в расчетах за экспорт РФ достигла минимума

При этом доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла 44,7% — это рекорд за всё время ведения статистики, подчеркнули в Банке России. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023-го.
Успехи России по переходу на расчеты в нацвалютах отмечал президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024.
«Изменения в валютной структуре платежей связаны в первую очередь с политикой отказа российских компаний от использования недружественных денежных единиц из-за связанных с ними рисков», — подчеркнул экономист РУДН Владимир Григорьев.
Еще одна причина активного перехода на торговлю в рублях — указ президента от октября 2023 года, который требует от экспортеров конвертировать часть валютной выручки в рубли, напомнил экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Указ о валютной выручке стимулирует экспортеров изначально договариваться о расчетах в рублях, пояснил экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.