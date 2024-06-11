Доля токсичных валют в расчетах за экспорт РФ достигла минимума

Доля валют недружественных стран в расчетах РФ за экспорт упала до 17,8% по итогам I квартала, следует из данных Центробанка («Известия» их изучили). Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го, заявили в пресс-службе регулятора. Самое близкое к максимуму значение (43,6%) фиксировалось в июне 2023 года. Только с начала 2024-го показатель снизился на 8,7 п.п.