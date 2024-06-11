ЦБ фиксирует рост рыночных ставок после ужесточения риторики в апреле

Годовой прирост корпоративного кредитования в апреле составил 20,4% против 20,3% в марте. Темпы розничного кредитования незначительно снизились (с 23,2% до 22,6%) на фоне снижения объемов выданной ипотеки (с 27,7% в марте до 26,1% в апреле), тогда как рост необеспеченных кредитов, напротив, ускорился с 15% до 15,6%. На льготную ипотеку в апреле приходилось 75% выдач — это повлияло на уровень ставок по долгосрочным розничным займам (они снизились как раз за счет увеличения доли ипотеки — средняя ставка по кредитам под залог договоров долевого участия составила 6,23%, под покупку готовых объектов недвижимости — 10,64%). Впрочем, в конце мая отдельные крупные банки повысили ставки по рыночной ипотеке.