Бойкот не помешал российской водке нарастить мировые продажи

Данные Drinks International учитывают в том числе продажи водочных брендов на их локальных рынках, и в самом журнале связывают рост продаж российских марок в первую очередь с ростом их реализации в России. Об этом же РБК рассказали и в АСГ. Так, рост продаж «Белой березки» в основном обусловлен российским рынком, где сосредоточены 98% продаж бренда, уточнила директор ключевого портфеля компании Наталья Неворотова. Аналогичная ситуация, по ее словам, и с брендом «Хаски» — 99% продаж этой марки приходится на Россию. Успех бренда в 2023 году связан с расширением вкусовой линейки и притоком молодой аудитории, уточнила Неворотова.