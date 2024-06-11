Bloomberg узнал об обсуждении в Европе продолжения транзита газа через Украину

По данным Bloomberg, сейчас Россия по-прежнему экспортирует в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в основном в Словакию и Австрию, где Москва остается доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ уже пять месяцев подряд покрывает более 80% потребления. ЕС также импортирует российский СПГ морем, и, несмотря на частые споры о том, следует ли вводить санкции против российского газа, до сих пор этого сделано не было, отмечает агентство.