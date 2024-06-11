Bloomberg узнал об обсуждении в Европе продолжения транзита газа через Украину

По данным агентства, один из обсуждаемых вариантов — покупать и закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в Европу. Это позволит ЕС избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа в то время, когда альянс пытается ограничить доходы Москвы, отмечает Bloomberg.
Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов в разговоре с агентством заявил, что Украина обладает «невероятной инфраструктурой для транзита и хранения газа, которую необходимо использовать». «Я делаю все, чтобы найти решение, чтобы украинская газотранспортная система продолжала работать, потому что это большой актив и кто-то должен быть потребителем. В противном случае она будет приносить убытки», — отметил топ-менеджер.
По его мнению, у варианта с закачкой азербайджанского газа в российские трубы «может быть определенное будущее». При этом глава энергокомпании исключил любые подходы, предполагающие сотрудничество с российским «Газпромом».
По словам собеседников Bloomberg, переговоры находятся на ранней стадии и, вероятно, активизируются только к концу года, когда истечет срок действия контракта с Россией, а в Европе начнется зима. Немецкий газовый гигант Uniper SE, по словам источников, участвует в обсуждениях. В компании от комментариев отказались. Представитель Минэкономики Германии подтвердил, что Берлин ведет такие переговоры в рамках ЕС.
В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Азербайджан говорил о возможности поставок в Европу азербайджанского газа. «Сейчас все зависит от переговоров между российским “Газпромом”, азербайджанскими, украинскими и другими компаниями, которым нужно договориться об экономических и ценовых условиях. Если это произойдет, Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, часть которого останется в Словакии, а часть пойдет в другие страны», — заявил премьер журналистам.
По данным Bloomberg, сейчас Россия по-прежнему экспортирует в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в основном в Словакию и Австрию, где Москва остается доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ уже пять месяцев подряд покрывает более 80% потребления. ЕС также импортирует российский СПГ морем, и, несмотря на частые споры о том, следует ли вводить санкции против российского газа, до сих пор этого сделано не было, отмечает агентство.