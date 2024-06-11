Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Акционеры ВТБ приняли решение о проведении консолидации, или обратного сплита, обыкновенных акций, в результате которого номинал одной ценной бумаги вырастет в 5000 раз и составит 50 рублей вместо нынешней 1 копейки. Об этом говорится в материалах ВТБ по итогам годового общего собрания акционеров, которое состоялось в форме заочного голосования 7 июня.
«Акционеры ВТБ приняли решение консолидировать обыкновенные акции банка, и мы готовы запустить эту процедуру сразу после регистрации Банком России данных изменений. Основная цель процедуры — удобство расчетов по акциям при проведении торгов», — сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Номинал ценных бумаг будет конвертирован на восьмой рабочий день с момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, уточнили в ВТБ.
Пьянов также рассказал, что акционеры ВТБ сейчас обсуждают вопрос по выкупу дробных акций у миноритариев. По его словам, банк намерен представить рабочую схему в ближайшее время. О таких планах Пьянов рассказывал еще в конце февраля. Тогда он отметил, что укрупнение номинала ценных бумаг неизбежно приведет к появлению дробных акций, которыми невозможно торговать. В связи с этим ВТБ хочет «предложить на какую-то структуру группы оферту по выкупу дробных акций по рыночной цене у миноритариев», рассказал Пьянов. Первый зампред ВТБ уточнил, что размер выкупа будет небольшим — он может составить несколько миллионов рублей. После этого дробные акции будут объединены в целые и «предложены в рынок», добавил Пьянов. Приостановки торгов в рамках обратного сплита не планируется.
Помимо утверждения обратного сплита акций, акционеры также решили не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным, а также привилегированным акциям ВТБ первого и второго типа. Банк также не выплачивал дивиденды по итогам 2021 и 2022 годов, последний раз ВТБ платил дивиденды по итогам 2020 года — тогда совокупные выплаты на обыкновенные и привилегированные акции составили 32,74 млрд рублей. В конце 2023-го Пьянов сообщил, что ВТБ может возобновить выплаты дивидендов по итогам 2025 года, их объем может составить 80 млрд рублей.
О том, что ВТБ думает над тем, чтобы провести обратный сплит, в декабре прошлого года говорил начальник управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев. Он отметил, что инвесторы часто указывают на то, что маленький номинал и большое количество акций — это «неудобно и непривычно». Один лот акций ВТБ, то есть минимальное количество, которое можно приобрести на Мосбирже, — 10 000 акций.
На новостях о решении собрания акционеров обыкновенные акции ВТБ не изменились к цене закрытия 7 июня: на 14:00 мск ценные бумаги торговались на Московской бирже по 0,0204 рубля за штуку. К 14:20 мск стоимость акций выросла на 1,47%, до 0,0207 рубля. Пикового значения в течение торгового дня акции ВТБ достигли в 10:10 мск, тогда их стоимость находилась на уровне 0,208 рубля.