Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Пьянов также рассказал, что акционеры ВТБ сейчас обсуждают вопрос по выкупу дробных акций у миноритариев. По его словам, банк намерен представить рабочую схему в ближайшее время. О таких планах Пьянов рассказывал еще в конце февраля. Тогда он отметил, что укрупнение номинала ценных бумаг неизбежно приведет к появлению дробных акций, которыми невозможно торговать. В связи с этим ВТБ хочет «предложить на какую-то структуру группы оферту по выкупу дробных акций по рыночной цене у миноритариев», рассказал Пьянов. Первый зампред ВТБ уточнил, что размер выкупа будет небольшим — он может составить несколько миллионов рублей. После этого дробные акции будут объединены в целые и «предложены в рынок», добавил Пьянов. Приостановки торгов в рамках обратного сплита не планируется.