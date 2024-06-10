Жесткая риторика ЦБ, отскок индекса Мосбиржи, акции Совкомбанка: дайджест

Жесткая риторика ЦБ.
На заседании 7 июня Банк России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений — на уровне 16%. Это совпало с ожиданиями большинства экспертов, опрошенных ранее РБК: такого исхода ожидали 18 из 30 респондентов.
В то же время регулятор ужесточил риторику.
Во-первых, российский ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Тем самым «существенно возрастает вероятность ее повышения на заседании 26 июля (когда будет обновлен макропрогноз и прогноз средней ключевой ставки)», отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«Банк России будет принимать решение, исходя из ближайших макроэкономических данных, инфляции и инфляционных ожиданий. Если признаков замедления инфляции не будет, регулятор может повысить ставку», — также считают эксперты «БКС Мир инвестиций».
Во-вторых, Банк России подчеркнул в пресс-релизе, что «для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле».
«Это может означать, что к снижению ключевой ставки ЦБ теперь, скорее всего, перейдет лишь в будущем году», — пишет Ольга Беленькая.
«Мы полагаем, что ближайшее опорное заседание ЦБ станет ключевой развилкой для решения, сохраняется ли актуальным базовый сценарий (при котором достигнутой жесткости ДКУ достаточно для возвращения инфляции к цели) или ЦБ придется перейти к сценарию, который он до сих пор считал альтернативным (в котором может потребоваться дальнейшее повышение ключевой ставки)», — сделала вывод эксперт «Финама».
Виджет со ссылкой на страницу сборки портфеля
Следующее заседание Банка России состоится 26 июля. Вместе с пресс-релизом по итогам заседания ЦБ выпустит среднесрочный прогноз.
Директор по инвестициям АО «Астра УА» Дмитрий Полевой полагает, что в июльском обновлении прогноза ЦБ мы можем увидеть диапазон средней ставки примерно 15,85−17% на 2024 год (примерно 15−17% на конец года) и около 11,50−13,50% на 2025-й (примерно 9−11%).
В то же время эксперт по-прежнему ожидает, что ЦБ предпримет первые шаги по снижению ставки уже в 2024 году — до 14−15%. «Но до стабилизации инфляционной динамики риски пока смещены в сторону более жесткой позиции ЦБ в ближайшие месяцы, поэтому рекомендации по активам не меняются», — указал Дмитрий Полевой. По его словам:
— с покупкой ОФЗ с фиксированным купоном спешить не стоит, флоутеры по-прежнему безопаснее;
— акции пока останутся волатильными, но любые значимые просадки лучше использовать для покупок, текущий негатив от высоких ставок и повышения налогов для бизнеса будут компенсированы поддержкой спроса за счет госрасходов и снижения инфляции;
— жесткая политика ЦБ в условиях серьезного снижения волатильности курса продолжит поддерживать курс рубля в ближайшие месяцы, но постепенное снижение торгового сальдо при сохраняющемся оттоке капитала ослабят курс к ₽95−100 за доллар к концу 2024-го и в 2025 году.
Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи по итогам торгов 7 июня прибавил 1,28%, до 3233,22 пункта. Индекс РТС вырос на 0,99%, до 1159,41 пункта.
Как отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, российский рынок в пятницу в первой половине торгов активно повышался и обновил недельный максимум на фоне решения ЦБ оставить ключевую ставку без изменений. Эксперт обратил внимание, что многие опасались повышения ставки.
«В то же время ЦБ по сравнению с апрельским пресс-релизом ужесточил риторику, отметив, что текущие темпы прироста цен перестали уменьшаться и остаются вблизи значений первого квартала 2024 года, поэтому регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорит Бабин. По словам эксперта, на фоне этого после резкого восходящего импульса рынка акций произошла ощутимая коррекционная просадка, однако индекс Мосбиржи остался в плюсе.
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС имеют потенциал повышения в район 3345 и 1170 пунктов соответственно. Однако, по ее словам, перспектива сохранения жесткой ДКП может не позволить акциям пойти значительно выше. «Способность отвоевать указанные значения, впрочем, будет предвещать возвращение среднесрочных покупателей на рынок», — говорит Кожухова.
Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что потенциал восстановления фондовых индексов, вероятно, останется ограниченным до следующего заседания Банка России, намеченного на 26 июля 2024 года.
Акции Совкомбанка
Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2−3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года. Об этом заявил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью на полях ПМЭФ-2024, которое вышло на YouTube-канале «РБК Инвестиций».
«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а, скорее, находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но, в принципе, какой-то небольшой пакет (2−3%) может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 июня.
«Европлан». Дивиденды на каждую акцию — ₽25. Дата выплаты — 26 июня. Доходность — 2,47%.
NVIDIA. Дивиденды на каждую акцию — $0,01. Дата выплаты — 28 июня.
Другие важные события
Henderson: раскрытие выручки за май 2024 года.
Китай, Гонконг: национальный выходной.
Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, июнь — 11:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3233,22 (+1,28%).
Индекс РТС: 1143,22 (+0,99%).
S&P 500: 5346,99 (-0,11%).
Dow Jones Industrial Average: 38 798,99 (-0,22%).
NASDAQ Composite: 17 129,9 (-0,25%).