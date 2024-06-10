Жесткая риторика ЦБ, отскок индекса Мосбиржи, акции Совкомбанка: дайджест

В то же время эксперт по-прежнему ожидает, что ЦБ предпримет первые шаги по снижению ставки уже в 2024 году — до 14−15%. «Но до стабилизации инфляционной динамики риски пока смещены в сторону более жесткой позиции ЦБ в ближайшие месяцы, поэтому рекомендации по активам не меняются», — указал Дмитрий Полевой. По его словам: