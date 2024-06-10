«Вкусно — и точка» предупредила о возможном повышении цен на напитки

Гендиректор сети уточнил, что «Вкусно — и точка» «закупается сильно вперед» и заключает «достаточно длительные» контракты с поставщиками. «На текущий момент с точки зрения кофе мы видим рост цен, но не настолько серьезный, как его видят, наверное, некоторые игроки рынка. Но в будущем, конечно, мы понимаем, что цены для нас тоже вырастут», — добавил он.