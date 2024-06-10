«Вкусно — и точка» предупредила о возможном повышении цен на напитки

Как объяснил Пароев, стоимость некоторых ключевых ингредиентов для продукции сети определяется по цене рынка. И если рынок «двинулся сильно вверх» и ингредиент очень сильно подорожал, то невозможно будет купить этот продукт по более низкой цене, пояснил он.
«Классический пример — это апельсиновый сок из-за неурожая апельсинов в Бразилии. Это проблема, которую испытывает весь мир, и опять-таки мы здесь не исключение. Цены на него растут какими-то бешеными темпами», — рассказал он в интервью «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.
Гендиректор сети уточнил, что «Вкусно — и точка» «закупается сильно вперед» и заключает «достаточно длительные» контракты с поставщиками. «На текущий момент с точки зрения кофе мы видим рост цен, но не настолько серьезный, как его видят, наверное, некоторые игроки рынка. Но в будущем, конечно, мы понимаем, что цены для нас тоже вырастут», — добавил он.
В мае 2022 года сеть McDonald’s ушла с российского рынка. Ее активы приобрел предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. Сеть переименовали во «Вкусно — и точка», ее первые рестораны в России открылись в июне того же года. В 2023 году сеть открыла 37 новых ресторанов и увеличила выручку более чем вдвое.