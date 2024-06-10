В Петербурге завершился ПМЭФ-2024. Фотогалерея

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В рамках Форума проходили выставки, конные скачки, кросс, соревнования по теннису, борьбе, шахматам, боксу и другим видам спорта. Также посетители побывали на концертах и посмотрели сплав на сапах.
В Северной столице завершился 27-й Петербургский международный экономический форум. Яркие моменты одного из самых масштабных и значимых деловых событий в мире смотрите в фотогалерее.
В рамках Форума проходили выставки, конные скачки, кросс, соревнования по теннису, борьбе, шахматам, боксу и другим видам спорта. Также посетители побывали на концертах и посмотрели сплав на сапах.