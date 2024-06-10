Страны БРИКС считают важным расширить использование национальных валют в торговых расчетах

«Министры подчеркнули важность более широкого использования местных валют в торговых и финансовых операциях между странами БРИКС», — указано в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Индии по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде.