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Страны БРИКС считают важным расширить использование национальных валют в торговых расчетах

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС считают важным расширить использование национальных валют для торговых расчетов внутри объединения. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов группы.

Источник: РИА "Новости"

«Министры подчеркнули важность более широкого использования местных валют в торговых и финансовых операциях между странами БРИКС», — указано в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Индии по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде.