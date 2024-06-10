«Министры подчеркнули важность более широкого использования местных валют в торговых и финансовых операциях между странами БРИКС», — указано в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Индии по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
Страны БРИКС считают важным расширить использование национальных валют в торговых расчетах
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС считают важным расширить использование национальных валют для торговых расчетов внутри объединения. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел государств — членов группы.