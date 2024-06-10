Стержень оборонного бизнеса США Boeing могут понизить до «мусора»

Подобного развития событий для Boeing опасаются как инвесторы, так и аналитики, ожидающие сообщение о поставках самолетов за май на ближайшей неделе (эти показатели прогнозируются как неудовлетворительные).

Сотрудники крупнейшей авиастроительной компании избегают давать комментарии, в то время как Федеральное управление гражданской авиации США уже установило лимит на производство самолетов модели 737 Max, ограничив их до 38 единиц в месяц.

Участники рынка будут внимательно следить за тем, сможет ли Boeing улучшить свои результаты во второй половине года, чтобы избежать негативных прогнозов.

Понижение рейтинга до нежелательного уровня может усложнить для Boeing процесс привлечения новых кредитов, увеличив затраты на обслуживание долговых обязательств. В настоящее время общий долг компании составляет около 58 миллиардов долларов, что может стать угрозой для цен ее облигаций. Руководство прилагает все усилия, чтобы сохранить инвестиционный рейтинг компании и обеспечить доверие инвесторов.