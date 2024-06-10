Стержень оборонного бизнеса США Boeing могут понизить до «мусора»

Подобного развития событий для Boeing опасаются как инвесторы, так и аналитики, ожидающие сообщение о поставках самолетов за май на ближайшей неделе (эти показатели прогнозируются как неудовлетворительные).
Сотрудники крупнейшей авиастроительной компании избегают давать комментарии, в то время как Федеральное управление гражданской авиации США уже установило лимит на производство самолетов модели 737 Max, ограничив их до 38 единиц в месяц.
Участники рынка будут внимательно следить за тем, сможет ли Boeing улучшить свои результаты во второй половине года, чтобы избежать негативных прогнозов.
Рейтинговое агентство Moody's, наряду с другими ведущими агентствами, установило текущий кредитный рейтинг компании на уровне «Baa3», что соответствует минимальному уровню инвестиционной привлекательности.
Негативные прогнозы, объявленные агентствами, сигнализируют о возможном дальнейшей понижении рейтинга компании. Один из управляющих активами, держателем облигаций Boeing, подчеркнул, что переход на высокодоходный рынок сопряжен с серьезными вызовами.
Инвесторы ожидают значительной волатильности в случае понижения рейтинга компании. Портфельные менеджеры крупных инвестиционных компаний, владеющих облигациями Boeing, отмечают, что текущие облигации компании уже торгуются в диапазоне между нижней границей инвестиционного рейтинга и верхней границей высокодоходного рейтинга. Это свидетельствует о текущих трудностях, с которыми сталкивается компания.
Таким образом, финансовое будущее Boeing стоит под вопросом, и рынок внимательно наблюдает за шагами, которые предпримет руководство для стабилизации ситуации. Представленные данные по поставкам самолетов за май могут стать решающим фактором в определении дальнейшего кредитного рейтинга Boeing.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева