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Стержень оборонного бизнеса США Boeing могут понизить до «мусора»

Авиастроительная компания Boeing, одна из ключевых структур в оборонной промышленности США, стоит перед перспективой снижения ее долгового рейтинга до «мусорного» уровня, пишет The Financial Times.

Источник: AP 2023

Подобного развития событий для Boeing опасаются как инвесторы, так и аналитики, ожидающие сообщение о поставках самолетов за май на ближайшей неделе (эти показатели прогнозируются как неудовлетворительные).

Сотрудники крупнейшей авиастроительной компании избегают давать комментарии, в то время как Федеральное управление гражданской авиации США уже установило лимит на производство самолетов модели 737 Max, ограничив их до 38 единиц в месяц.

Участники рынка будут внимательно следить за тем, сможет ли Boeing улучшить свои результаты во второй половине года, чтобы избежать негативных прогнозов.

Понижение рейтинга до нежелательного уровня может усложнить для Boeing процесс привлечения новых кредитов, увеличив затраты на обслуживание долговых обязательств. В настоящее время общий долг компании составляет около 58 миллиардов долларов, что может стать угрозой для цен ее облигаций. Руководство прилагает все усилия, чтобы сохранить инвестиционный рейтинг компании и обеспечить доверие инвесторов.

Рейтинговое агентство Moody's, наряду с другими ведущими агентствами, установило текущий кредитный рейтинг компании на уровне «Baa3», что соответствует минимальному уровню инвестиционной привлекательности.

Негативные прогнозы, объявленные агентствами, сигнализируют о возможном дальнейшей понижении рейтинга компании. Один из управляющих активами, держателем облигаций Boeing, подчеркнул, что переход на высокодоходный рынок сопряжен с серьезными вызовами.

Инвесторы ожидают значительной волатильности в случае понижения рейтинга компании. Портфельные менеджеры крупных инвестиционных компаний, владеющих облигациями Boeing, отмечают, что текущие облигации компании уже торгуются в диапазоне между нижней границей инвестиционного рейтинга и верхней границей высокодоходного рейтинга. Это свидетельствует о текущих трудностях, с которыми сталкивается компания.

Таким образом, финансовое будущее Boeing стоит под вопросом, и рынок внимательно наблюдает за шагами, которые предпримет руководство для стабилизации ситуации. Представленные данные по поставкам самолетов за май могут стать решающим фактором в определении дальнейшего кредитного рейтинга Boeing.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Виктория Воропаева