S7 требует более 1 миллиарда рублей от «Цифры брокер»

Как сообщает агентство Interfax, сумма иска превышает 1 миллиард рублей. Информации, объясняющей суть претензий, пока не опубликовано.
S7 — одна из ведущих авиакомпаний России, основанная супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Базируется в московском аэропорту «Домодедово» и в новосибирском «Толмачево».
«Цифра брокер» (старое название «Фридом финанс») — является крупной инвестиционной компанией, работающей на российском рынке с 2010 года. Участник торгов на Московской бирже и «СПБ бирже».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева