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S7 требует более 1 миллиарда рублей от «Цифры брокер»

АО «Авиакомпания “Сибирь” (бренд S7) подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО “Цифра брокер” на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает агентство Interfax, сумма иска превышает 1 миллиард рублей. Информации, объясняющей суть претензий, пока не опубликовано.

S7 — одна из ведущих авиакомпаний России, основанная супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Базируется в московском аэропорту «Домодедово» и в новосибирском «Толмачево».

«Цифра брокер» (старое название «Фридом финанс») — является крупной инвестиционной компанией, работающей на российском рынке с 2010 года. Участник торгов на Московской бирже и «СПБ бирже».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Виктория Воропаева