Розничные акционеры Tesla поддерживают выплату вознаграждения Илону Маску

Около 90% розничных акционеров американской компании Tesla проголосовали за выплату вознаграждения главе компании Илону Маску на сумму порядка $56 миллиардов. Этот пакет вознаграждения был ранее отменен Канцлерским судом штата Делавэр, как сообщил сам Маск в социальной сети X (ранее Twitter).
Согласно данным Bloomberg, розничные акционеры владеют приблизительно 45% акций, находящихся в обращении и не принадлежащих Маску и другим инсайдерам.
Таким образом, для повторного утверждения этой выплаты потребуется лишь около 20% голосов институциональных инвесторов. Крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) и суверенный фонд Норвегии голосуют против вознаграждения, сообщает Barron’s.
Кроме того, ведущие консалтинговые компании Glass Lewis & Co. и Institutional Shareholder Services (ISS) также рекомендуют акционерам голосовать против.
Согласно FactSet, ни один из четырех упомянутых институциональных инвесторов не входит в число 15 крупнейших акционеров Tesla. По данным LSEG, суверенный фонд Норвегии занимает восьмое место среди крупнейших акционеров.
Илону Маску принадлежит около 13% акций автопроизводителя.
Окончательные результаты голосования станут известны ближе к четвергу, когда состоится годовое собрание акционеров Tesla. Также акционеры рассматривают вопрос о переносе регистрации компании из Делавэра в Техас.
Канцлерский суд Делавэра в конце января признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного компенсационного пакета на сумму до $55,8 миллиардов. Суд отметил, что совет директоров не должен был утверждать пакет, который был несправедлив по отношению к акционерам.
Ряд акционеров Tesla добивались аннулирования вознаграждения, называя его чрезмерным и пролоббированным самим Маском.
Размер этого компенсационного пакета в 250 раз превышает медианный размер вознаграждения генеральных директоров сопоставимых компаний и в 33 раза — следующий по величине пакет, отмечалось в судебном решении.
Пакет включает опционы на 10% акций Tesla.
Капитализация компании снизилась на 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник.
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