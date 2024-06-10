Розничные акционеры Tesla поддерживают выплату вознаграждения Илону Маску

Канцлерский суд Делавэра в конце января признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного компенсационного пакета на сумму до $55,8 миллиардов. Суд отметил, что совет директоров не должен был утверждать пакет, который был несправедлив по отношению к акционерам.