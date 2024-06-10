РФ заняла в мае второе место по объемам поставок СПГ в Испанию

По ее информации, в мае королевство закупило у РФ эквивалент 6 416 ГВт·ч СПГ (почти 23% от общего количества). В результате РФ заняла второе место после Алжира по объемам поставок этого топлива в королевство. За первые пять месяцев 2024 года Мадрид приобрел у России 33 269 ГВт·ч газа, по-прежнему оставаясь втором главным поставщиком СПГ.
Ранее Enagas сообщала, что в 2023 году Испания приобрела 72 690 ГВт·ч российского СПГ по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. Таким образом, по итогам всего 2023 года РФ стала третьим главным поставщиком газа в королевство.
Как заявлял корреспонденту ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, Испания стала главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022—2023 годах. По словам дипломата, с экономической точки зрения королевству невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт. Кроме того, Клименко обращал внимание на то, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны.